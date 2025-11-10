L'hiver est à nos portes

La première neige sur le sud du Québec a donné lieu à des accumulations bien inférieures aux 10 à 20 cm annoncés par certaines prévisions.

Selon Jean-Charles Beaubois, président de Météo Global, cette différence s'explique par deux facteurs principaux.

Mais les températures sous zéro attendues dès lundi soir pourraient rendre la chaussée glissante, surtout pour ceux qui n'ont pas encore installé leurs pneus d'hiver.

Écoutez Jean-Charles Beaubois, président de Météo Global et ex-présentateur à Radio-Canada, expliquer les prévisions météo des prochaines heures, au micro de Patrick Lagacé.