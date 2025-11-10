Près de 13 000 médecins et membres de leur famille se sont rassemblés au Centre Bell dimanche pour manifester leur opposition à la loi 2, qui modifie le mode de rémunération et les conditions de pratique.
Le président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ), Dr Vincent Oliva, affirme que la mobilisation était historique, réunissant les quatre fédérations (étudiants, résidents, médecins de famille et spécialistes) derrière une idée commune pour la première fois.
La FMSQ espère que le gouvernement écoutera le message puissant envoyé par la profession. Selon le Dr Oliva, le gouvernement du Québec semble sous-estimer la «fracture importante du terrain» causée par cette «attaque frontale».
Écoutez le président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ), Dr Vincent Oliva, faire le point, lundi, à Lagacé le matin.
«Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est quand même un rassemblement historique parce que les quatre fédérations étaient présentes. Les étudiants, les résidents, les médecins de famille, les médecins spécialistes. [...] Il fallait être là pour palper l'énergie et comprendre la fracture importante des médecins sur le terrain, des futurs médecins, des médecins en pratique, des médecins plus seniors avec ce gouvernement-là. L'attaque frontale qui a été subie et les blessures profondes.»