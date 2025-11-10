Près de 13 000 médecins et membres de leur famille se sont rassemblés au Centre Bell dimanche pour manifester leur opposition à la loi 2, qui modifie le mode de rémunération et les conditions de pratique.

Le président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ), Dr Vincent Oliva, affirme que la mobilisation était historique, réunissant les quatre fédérations (étudiants, résidents, médecins de famille et spécialistes) derrière une idée commune pour la première fois.

La FMSQ espère que le gouvernement écoutera le message puissant envoyé par la profession. Selon le Dr Oliva, le gouvernement du Québec semble sous-estimer la «fracture importante du terrain» causée par cette «attaque frontale».

Écoutez le président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ), Dr Vincent Oliva, faire le point, lundi, à Lagacé le matin.