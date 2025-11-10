 Aller au contenu
Politique provinciale
Loi 2

Les médecins en colère au Centre Bell: «Un rassemblement historique»

par 98.5

0:00
10:40

Entendu dans

Lagacé le matin

le 10 novembre 2025 07:47

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Les médecins en colère au Centre Bell: «Un rassemblement historique»
Près de 13 000 médecins et membres de leur famille se sont rassemblés au Centre Bell dimanche pour manifester leur opposition à la Loi 2. / La Presse Canadienne

Près de 13 000 médecins et membres de leur famille se sont rassemblés au Centre Bell dimanche pour manifester leur opposition à la loi 2, qui modifie le mode de rémunération et les conditions de pratique. 

Le président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ), Dr Vincent Oliva, affirme que la mobilisation était historique, réunissant les quatre fédérations (étudiants, résidents, médecins de famille et spécialistes) derrière une idée commune pour la première fois.

La FMSQ espère que le gouvernement écoutera le message puissant envoyé par la profession. Selon le Dr Oliva, le gouvernement du Québec semble sous-estimer la «fracture importante du terrain» causée par cette «attaque frontale».

Écoutez le président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ), Dr Vincent Oliva, faire le point, lundi, à Lagacé le matin.

«Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est quand même un rassemblement historique parce que les quatre fédérations étaient présentes. Les étudiants, les résidents, les médecins de famille, les médecins spécialistes. [...] Il fallait être là pour palper l'énergie et comprendre la fracture importante des médecins sur le terrain, des futurs médecins, des médecins en pratique, des médecins plus seniors avec ce gouvernement-là. L'attaque frontale qui a été subie et les blessures profondes.»

Dr Vincent Oliva

Vous aimerez aussi

Tribunal du travail: aux parties de s'entendre sur les «services essentiels»
La commission
Tribunal du travail: aux parties de s'entendre sur les «services essentiels»
0:00
4:23
Pneus d’hiver, vision économique de Legault et Caisse de dépôt
La commission
Pneus d’hiver, vision économique de Legault et Caisse de dépôt
0:00
6:14

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
«On a vu le langage corporel de Montembeault, on a vu le feu dans les yeux»
Rattrapage
LNH
«On a vu le langage corporel de Montembeault, on a vu le feu dans les yeux»
L'élection de Sol Zanetti marque «la fin du programme GND»
Rattrapage
Québec solidaire
L'élection de Sol Zanetti marque «la fin du programme GND»
La théorie de l'oiseau: un test TikTok pour évaluer l'amour dans votre couple
Rattrapage
Nouvelle tendance
La théorie de l'oiseau: un test TikTok pour évaluer l'amour dans votre couple
«À partir de 6, 7 degrés, c'est le moment d'installer vos pneus d'hiver»
Rattrapage
Pas besoin d'attendre au 1er décembre
«À partir de 6, 7 degrés, c'est le moment d'installer vos pneus d'hiver»
Un CIUSSS reconnaît avoir congédié à tort une travailleuse sociale
Rattrapage
Maltraitance en CHSLD
Un CIUSSS reconnaît avoir congédié à tort une travailleuse sociale
Rouille sur le pont Champlain: «Il n'y aura aucun coût pour le contribuable»
Rattrapage
État des infrastructures
Rouille sur le pont Champlain: «Il n'y aura aucun coût pour le contribuable»
Afrique du Sud: le mythe de la persécution des Blancs
Rattrapage
L'influence d'Elon Musk?
Afrique du Sud: le mythe de la persécution des Blancs
Grève à la STM: «Je pense qu'on n'a pas le choix d'intervenir» -PSPP
Rattrapage
Service essentiel?
Grève à la STM: «Je pense qu'on n'a pas le choix d'intervenir» -PSPP
Sol Zanetti s'en prend aux politiques du PQ
Rattrapage
Nouveau co-porte-parole de Québec solidaire
Sol Zanetti s'en prend aux politiques du PQ
Une bordée de neige plus faible que prévu
Rattrapage
L'hiver est à nos portes
Une bordée de neige plus faible que prévu
15 jours de congé de maladie payés à la STM, carte OPUS VIP, primes et plus...
Rattrapage
Conditions de travail
15 jours de congé de maladie payés à la STM, carte OPUS VIP, primes et plus...
Sol Zanetti élu co-porte-parole: «C'est un désaveu de la base militante»
Rattrapage
Politique provinciale
Sol Zanetti élu co-porte-parole: «C'est un désaveu de la base militante»
Le retour de Donald Trump l'endormi
Rattrapage
Réseaux sociaux
Le retour de Donald Trump l'endormi
Spécial «ancien» | L'énigme du vendredi 7 novembre
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «ancien» | L'énigme du vendredi 7 novembre