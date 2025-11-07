 Aller au contenu
Finale de l'Est dans la LCF

«J'ai bien confiance que les Alouettes sont munis pour battre les Tiger-Cats»

le 7 novembre 2025 19:01

Les Alouettes vont tenter de mettre fin à une série de défaites qui remonte de 55 ans, samedi, en affrontant les Tiger-Cats de Hamilton sur leur terrain en finale de l'Est. 

En effet, le club de la LCF de Montréal n'a pas eu de succès à Hamilton, en séries éliminatoires, depuis 1970... en neuf tentatives. 

Est-ce que cette fois-ci sera la bonne pour les Moineaux? 

Écoutez Bruno Heppell, expert football à Cogeco Média, analyser les enjeux du football québécois, vendredi, aux Amateurs de sports avec Mario Langlois. 

Le match sera diffusé sur les plateformes de Cogeco Média, samedi, dès 14h.

«En bout de ligne, moi, j'ai bien confiance que les Alouettes arrivent là, munis pour battre les Tiger-Cats de Hamilton.»

Bruno Heppell

