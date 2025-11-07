Finale de l'Est dans la LCF

Les Alouettes vont tenter de mettre fin à une série de défaites qui remonte de 55 ans, samedi, en affrontant les Tiger-Cats de Hamilton sur leur terrain en finale de l'Est.

En effet, le club de la LCF de Montréal n'a pas eu de succès à Hamilton, en séries éliminatoires, depuis 1970... en neuf tentatives.

Est-ce que cette fois-ci sera la bonne pour les Moineaux?

Écoutez Bruno Heppell, expert football à Cogeco Média, analyser les enjeux du football québécois, vendredi, aux Amateurs de sports avec Mario Langlois.

Le match sera diffusé sur les plateformes de Cogeco Média, samedi, dès 14h.