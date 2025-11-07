Réflexions d'un gardien

 Aller au contenu
Hockey
Réaction de Dobes: «C'était probablement des larmes de rage» -Jocelyn Thibault

par 98.5

le 7 novembre 2025 18:53

Mario Langlois
Mario Langlois / Cogeco Média

L'ancien gardien de but des Canadiens, Jocelyn Thibault, a été surpris par l'explosion d'émotion de Jakub Dobes, après la défaite contre les Devils.

Il croit que la réaction du gardien de 24 ans était davantage à base de «larmes de rage» que de tristesse, soulignant son parcours: un choix de cinquième ronde qui a travaillé fort, un «battant » qui a en partie sauvé la saison dernière du CH.

Écoutez l'ancien gardien du CH, Jocelyn Thibault, donner son point de vue sur la situation, vendredi, aux Amateurs de sports avec Mario Langlois. 

«Quand j'ai vu ce que j'ai vu, c'est là que j'ai dit tabarnouche! OK. C'est-tu parce qu'il est jeune? C'est un manque de maturité? C'est-tu parce que c'est vraiment quelqu'un qui met ses tripes sur la table?»

Jocelyn Thibault

