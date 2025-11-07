Réflexions d'un gardien

L'ancien gardien de but des Canadiens, Jocelyn Thibault, a été surpris par l'explosion d'émotion de Jakub Dobes, après la défaite contre les Devils.

Il croit que la réaction du gardien de 24 ans était davantage à base de «larmes de rage» que de tristesse, soulignant son parcours: un choix de cinquième ronde qui a travaillé fort, un «battant » qui a en partie sauvé la saison dernière du CH.

Écoutez l'ancien gardien du CH, Jocelyn Thibault, donner son point de vue sur la situation, vendredi, aux Amateurs de sports avec Mario Langlois.