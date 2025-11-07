Le Boys Club se penche sur un sujet qui est encore largement tabou : l'andropause, ce déclin hormonal chez l'homme, souvent ignoré ou confondu avec la dépression.
L'homme fort du Québec, Hugo Girard, est venu parler de sa série documentaire L'andropause sans tabou. Il en a lui-même souffert.
Comment savoir qu'un homme est atteint d'andropause?
Écoutez Hugo Girard, Jonathan Roberge et Meeker Guerrier discuter de l'andropause avec Marie-Eve Tremblay.
«L'andropause c'est quoi? C'est un changement hormonal. Puis, tout d'un coup, ton corps ne produit plus assez de testostérone […] Le premier symptôme, en tout cas dans mon cas à moi, c'est des symptômes qui me faisaient penser à une dépression.»