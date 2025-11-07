 Aller au contenu
Société
Le Boys club

Le tabou de l'andropause chez les hommes

par 98.5

0:00
44:31

Entendu dans

Radio textos

le 7 novembre 2025 12:11

Avec

Jonathan Roberge
Jonathan Roberge
Meeker Guerrier
Meeker Guerrier

et autres

Le tabou de l'andropause chez les hommes
Marie-Eve Tremblay / Cogeco Média

Le Boys Club se penche sur un sujet qui est encore largement tabou : l'andropause, ce déclin hormonal chez l'homme, souvent ignoré ou confondu avec la dépression. 

L'homme fort du Québec, Hugo Girard, est venu parler de sa série documentaire L'andropause sans tabou. Il en a lui-même souffert.

Comment savoir qu'un homme est atteint d'andropause?

Écoutez Hugo Girard, Jonathan Roberge et Meeker Guerrier discuter de l'andropause avec Marie-Eve Tremblay.

«L'andropause c'est quoi? C'est un changement hormonal. Puis, tout d'un coup, ton corps ne produit plus assez de testostérone […] Le premier symptôme, en tout cas dans mon cas à moi, c'est des symptômes qui me faisaient penser à une dépression.»

Hugo Girard

