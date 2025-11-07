Psychologie

La moitié des couples envisagent la séparation dans la première année après la naissance. Est-ce possible d'avoir un enfant et de rester amoureux?
Écoutez Sylvie Lavallée, sexologue et psychothérapeute, se pencher sur la question, vendredi, au micro de Marie-Eve Tremblay.
«Je pense qu'on minimise la transition à la parentalité. C'est toute une étape d'adaptation. Il y a peut-être l'essoufflement de la charge, la déception chez l'autre parent. La mère, elle, a neuf mois d'avance. Et tu découvres ton amoureux ou amoureuse d'une autre manière : est-ce que tu es responsable? Est-ce que tu es bienveillant? Est-ce que tu as de l'empathie? Est-ce que tu me soutiens?»