Psychologie

Être parent et rester amoureux: mission possible?

Radio textos

le 7 novembre 2025

Sylvie Lavallée
Sylvie Lavallée
Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Être parent et rester amoureux: mission possible?
La moitié des couples envisagent la séparation dans la première année après la naissance. / fizkes / Adobe Stock

La moitié des couples envisagent la séparation dans la première année après la naissance. Est-ce possible d'avoir un enfant et de rester amoureux?

Écoutez Sylvie Lavallée, sexologue et psychothérapeute, se pencher sur la question, vendredi, au micro de Marie-Eve Tremblay.

«Je pense qu'on minimise la transition à la parentalité. C'est toute une étape d'adaptation. Il y a peut-être l'essoufflement de la charge, la déception chez l'autre parent. La mère, elle, a neuf mois d'avance. Et tu découvres ton amoureux ou amoureuse d'une autre manière : est-ce que tu es responsable? Est-ce que tu es bienveillant? Est-ce que tu as de l'empathie? Est-ce que tu me soutiens?»

Sylvie Lavallée

