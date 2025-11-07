L'animatrice et productrice Marie-France Bazzo pose un regard critique sur la culture de l'annulation dans son nouveau documentaire Le grand retour des annulés, diffusé à Télé-Québec.

Le chanteur Bernard Adamus est la seule personnalité connue au Québec qui a accepté de témoigner à visage découvert.

Écoutez Marie-France Bazzo présenter son nouveau documentaire Le grand retour des annulés, au micro de Patrick Lagacé, vendredi matin.