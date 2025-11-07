L'animatrice et productrice Marie-France Bazzo pose un regard critique sur la culture de l'annulation dans son nouveau documentaire Le grand retour des annulés, diffusé à Télé-Québec.
Le chanteur Bernard Adamus est la seule personnalité connue au Québec qui a accepté de témoigner à visage découvert.
Écoutez Marie-France Bazzo présenter son nouveau documentaire Le grand retour des annulés, au micro de Patrick Lagacé, vendredi matin.
«C'est quoi la notion de pardon? Qu'est-ce qu'on fait comme société quand des spectateurs se mettent à acheter des billets pour des annulés du monde du spectacle?»