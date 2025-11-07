 Aller au contenu
Société
«Le grand retour des annulés»

Comment naviguer dans la culture de l'annulation?

par 98.5

Entendu dans

Lagacé le matin

le 7 novembre 2025 08:48

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé

L'animatrice et productrice Marie-France Bazzo pose un regard critique sur la culture de l'annulation dans son nouveau documentaire Le grand retour des annulés, diffusé à Télé-Québec.

Le chanteur Bernard Adamus est la seule personnalité connue au Québec qui a accepté de témoigner à visage découvert.

Écoutez Marie-France Bazzo présenter son nouveau documentaire Le grand retour des annulés, au micro de Patrick Lagacé, vendredi matin.

«C'est quoi la notion de pardon? Qu'est-ce qu'on fait comme société quand des spectateurs se mettent à acheter des billets pour des annulés du monde du spectacle?»

Marie-France Bazzo

