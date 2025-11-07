 Aller au contenu
Politique
Nouvelle cible en immigration

«Je pense que le Québec a toujours été une nation ouverte»

par 98.5

Entendu dans

Lagacé le matin

le 7 novembre 2025 07:55

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé

Le Québec aura pour cible l'accueil de 45 000 immigrants permanents par année entre 2026 et 2029.

C’est la cible la plus élevée des trois scénarios envisagés et le ministre de l'Immigration, Jean-François Roberge, justifie ce choix comme une manœuvre pour pallier l'inaction du gouvernement fédéral.

Écoutez le ministre de l'Immigration, Jean-François Roberge, expliquer la nouvelle cible pour l'accueil d'immigrants permanents, au micro de Patrick Lagacé.

Le ministre réitère son désaccord avec l'administration fédérale concernant la gestion des demandeurs d'asile. Le Québec est surreprésenté, accueillant entre 35 et 45% des demandeurs d'asile au Canada pour seulement 22% de la population.

«À peu près un [demandeur d'asile] sur deux n'est pas un réfugié, n'est pas reconnu comme réfugié. Je ne dirais pas que c'est tous des fraudeurs, là, attention, mais ils font une demande qui, à terme, ne sera pas acceptée.»

Jean-François Roberge

Vous aimerez aussi

Grève à la STM : la mairesse exige une entente d'ici 10 jours
Le Québec maintenant
Grève à la STM : la mairesse exige une entente d'ici 10 jours
0:00
13:03
REV Henri-Bourassa: la mairesse d’Ahuntsic-Cartierville ira-t-elle de l'avant?
Lagacé le matin
REV Henri-Bourassa: la mairesse d’Ahuntsic-Cartierville ira-t-elle de l'avant?
0:00
7:29

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
COP30: «Trump n'a envoyé aucun représentant officiel des États-Unis»
Rattrapage
Environnement
COP30: «Trump n'a envoyé aucun représentant officiel des États-Unis»
Exploitation sexuelle des enfants: hausse de 393% des signalements en 5 ans
Rattrapage
Opération policière
Exploitation sexuelle des enfants: hausse de 393% des signalements en 5 ans
STM: «Il faut aller plaider un minimum de service pour la population»
Rattrapage
Grève complète les 15 et 16 novembre
STM: «Il faut aller plaider un minimum de service pour la population»
Étranglement: «Un facteur extrêmement important de prédiction de l'homicide»
Rattrapage
Vidéo
Violence conjugale
Étranglement: «Un facteur extrêmement important de prédiction de l'homicide»
Regarder10:45Patrick Lagacé
Mille milliards de dollars pour Elon Musk
Rattrapage
Somme faramineuse
Mille milliards de dollars pour Elon Musk
France-Élaine Duranceau, la «good cop» face aux médecins
Rattrapage
Négociations avec les deux fédérations
France-Élaine Duranceau, la «good cop» face aux médecins
Le calendrier des pompiers tire sa révérence
Rattrapage
Fin d'une ère
Le calendrier des pompiers tire sa révérence
Les larmes de Jakub Dobeš après sa première défaite de la saison
Rattrapage
Hockey
Les larmes de Jakub Dobeš après sa première défaite de la saison
Spécial «chaud» | L'énigme du vendredi 7 novembre
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «chaud» | L'énigme du vendredi 7 novembre
«L'amour se vit caché avec l'espoir de pouvoir la vivre au grand jour»
Rattrapage
Nouveau film de Léa Pool
«L'amour se vit caché avec l'espoir de pouvoir la vivre au grand jour»
Ne pas payer son titre de transport pour dénoncer la grève
Rattrapage
Conflit à la STM
Ne pas payer son titre de transport pour dénoncer la grève
Le SPVM déploie un nouveau protocole contre les étranglements
Rattrapage
Violence conjugale
Le SPVM déploie un nouveau protocole contre les étranglements
«Ce n'est pas un match qui va passer à l'histoire»
Rattrapage
Défaite des Canadiens contre les Devils
«Ce n'est pas un match qui va passer à l'histoire»
«Les Canadiens n'ont pas peur de jouer du hockey offensif»
Rattrapage
Premiers dans l'Atlantique
«Les Canadiens n'ont pas peur de jouer du hockey offensif»