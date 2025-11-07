Nouvelle cible en immigration

Le Québec aura pour cible l'accueil de 45 000 immigrants permanents par année entre 2026 et 2029.

C’est la cible la plus élevée des trois scénarios envisagés et le ministre de l'Immigration, Jean-François Roberge, justifie ce choix comme une manœuvre pour pallier l'inaction du gouvernement fédéral.

Écoutez le ministre de l'Immigration, Jean-François Roberge, expliquer la nouvelle cible pour l'accueil d'immigrants permanents, au micro de Patrick Lagacé.

Le ministre réitère son désaccord avec l'administration fédérale concernant la gestion des demandeurs d'asile. Le Québec est surreprésenté, accueillant entre 35 et 45% des demandeurs d'asile au Canada pour seulement 22% de la population.