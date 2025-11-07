Fin d'une ère

C'est la fin d'un classique annuel et d'une tradition qui a marqué la fin d'année pour des générations. Le calendrier des pompiers, dont les profits sont versés à la Fondation des grands brûlés, tirera sa révérence après son édition 2026, marquant ainsi la fin de la version papier.

Le monde a changé, et la tradition, telle qu'on la connaissait, ne pouvait plus continuer.

Pour cette ultime édition, le calendrier innove en lançant une version féminine tant attendue par les pompières.

Écoutez le chroniqueur réseaux sociaux Frédéric Labelle décortiquer la fin de cette tradition, au micro de Patrick Lagacé.