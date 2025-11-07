 Aller au contenu
Société
Fin d'une ère

Le calendrier des pompiers tire sa révérence

par 98.5

0:00
3:10

Entendu dans

Lagacé le matin

le 7 novembre 2025 07:05

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Frédéric Labelle
Frédéric Labelle
Le calendrier des pompiers tire sa révérence
Les réseaux sociaux dans l'oeil de Frédéric Labelle / Cogeco Média

C'est la fin d'un classique annuel et d'une tradition qui a marqué la fin d'année pour des générations. Le calendrier des pompiers, dont les profits sont versés à la Fondation des grands brûlés, tirera sa révérence après son édition 2026, marquant ainsi la fin de la version papier.

Le monde a changé, et la tradition, telle qu'on la connaissait, ne pouvait plus continuer.

Pour cette ultime édition, le calendrier innove en lançant une version féminine tant attendue par les pompières.

Écoutez le chroniqueur réseaux sociaux Frédéric Labelle décortiquer la fin de cette tradition, au micro de Patrick Lagacé.

