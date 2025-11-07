Après le revers de 4 à 3 en prolongation contre les Devils, le gardien de but Jakub Dobeš, qui avait remporté ses six premiers matchs, n'a pu retenir ses larmes lors de son point de presse.

Le trémolo dans la voix et les sanglots d'un athlète en début de saison, et non après un match de séries par exemple, ont surpris bien des observateurs.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque analyser la première défaite de Jakub Dobeš en sept matchs, au micro de Patrick Lagacé.

