Conflit à la STM

Le conflit de travail à la STM s'enlise, avec une grève annoncée des chauffeurs et des opérateurs de métro les 15 et 16 novembre.

L'exaspération est vive chez les usagers: l'un d'eux, interviewé par le Journal de Montréal, justifie ne pas payer son passage par le mauvais service.

Aucune lueur d'espoir pour un remboursement des titres de transport, l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) ayant décrété qu'il n'y en aurait pas.

