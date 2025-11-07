 Aller au contenu
Société
Conflit à la STM

Ne pas payer son titre de transport pour dénoncer la grève

par 98.5

0:00
17:19

Entendu dans

Lagacé le matin

le 7 novembre 2025 06:28

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Ne pas payer son titre de transport pour dénoncer la grève
Le tour d'horizon de Patrick Lagacé / Cogeco Média

Le conflit de travail à la STM s'enlise, avec une grève annoncée des chauffeurs et des opérateurs de métro les 15 et 16 novembre. 

L'exaspération est vive chez les usagers: l'un d'eux, interviewé par le Journal de Montréal, justifie ne pas payer son passage par le mauvais service.

Aucune lueur d'espoir pour un remboursement des titres de transport, l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) ayant décrété qu'il n'y en aurait pas.

Écoutez Patrick Lagacé, dans le cadre de son tour d'horizon de l'actualité, commenter la grève de la STM, vendredi matin.

Autres sujets abordés

  • Un homme de 43 ans, qui vit sous une tente faute de moyens financiers et non de dépendance ou de problèmes de santé mentale, dénonce le manque de considération;
  • Des rumeurs persistantes à Québec suggèrent que le ministre de la Santé, Christian Dubé, pourrait démissionne;
  • Nouveau seuil de 45 000 immigrants permanents: une cible jugée insuffisante par la Fédération des chambres de commerce du Québec;
    Le chef conservateur Pierre Poilievre vit une semaine marquée par des défections au sein de son caucus;
  • Le grand patron de Tesla, Elon Musk, pourrait devenir la première personne à détenir 1000 milliards de dollars.

