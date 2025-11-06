Nouvelle cible annuelle du gouvernement

 Aller au contenu
45 000 immigrants: «On est déçus qu'il n'écoute pas les entreprises»

Le Québec maintenant

le 6 novembre 2025 16:20

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Le ministre de l'Immigration du Québec, Jean-François Roberge, a annoncé jeudi que les seuils d'immigration permanente au Québec seront de 45 000 personnes par années de 2026 à 2029. / Jacques Boissinot / La Presse canadienne

Le ministre de l'Immigration du Québec, Jean-François Roberge, a annoncé jeudi que les seuils d'immigration permanente au Québec seront de 45 000 personnes par année de 2026 à 2029.

Écoutez Véronique Proulx, présidente-directrice générale de la Fédération des chambres de commerce du Québec, se pencher sur le sujet au micro de Philippe Cantin.

«On est très déçus que le gouvernement ait choisi de ne pas écouter les entreprises, les entrepreneurs partout dans les régions du Québec, qui, depuis des mois, répètent constamment qu'on a besoin de plus d'immigration pour être capable de maintenir nos opérations, puis même d'assurer la croissance de nos entreprises et de nos régions.»

Véronique Proulx

