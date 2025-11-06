Nouvelle cible annuelle du gouvernement

Le ministre de l'Immigration du Québec, Jean-François Roberge, a annoncé jeudi que les seuils d'immigration permanente au Québec seront de 45 000 personnes par année de 2026 à 2029.

