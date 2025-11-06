Impacts sur les commerces

La grève des employés d'entretien de la STM fait très mal au-delà des usagers: l'ensemble de l'économie du centre-ville de Montréal est touché de plein fouet.

Paul-André Goulet, propriétaire de dix magasins Sports Experts, a livré un cri du cœur pour dénoncer les conséquences «majeures, incommensurables» du conflit de travail.

Samedi dernier, un jour d'arrêt complet du service, il a perdu près de la moitié de son chiffre d'affaires.

Écoutez Paul-André Goulet, propriétaire de dix magasins Sports Experts, depuis 30 ans, expliquer les impacts de la grève de la STM sur son entreprise, au micro de Philippe Cantin.