Économie
Impacts sur les commerces

Grève à la STM: «On est des victimes, on aimerait que le règlement se fasse»

0:00
6:47

Le Québec maintenant

le 6 novembre 2025 15:33

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Grève à la STM: «On est des victimes, on aimerait que le règlement se fasse»
La grève des employés d'entretien de la STM fait très mal au-delà des usagers: l'ensemble de l'économie du centre-ville de Montréal est touché de plein fouet.

Paul-André Goulet, propriétaire de dix magasins Sports Experts, a livré un cri du cœur pour dénoncer les conséquences «majeures, incommensurables» du conflit de travail.

Samedi dernier, un jour d'arrêt complet du service, il a perdu près de la moitié de son chiffre d'affaires.

Écoutez Paul-André Goulet, propriétaire de dix magasins Sports Experts, depuis 30 ans, expliquer les impacts de la grève de la STM sur son entreprise, au micro de Philippe Cantin.

«Le centre-ville depuis les sept à huit dernières années, il faut le comparer un peu à un patient qui a été opéré, puis qui est en convalescence. Il y a eu les travaux sur la rue Sainte-Catherine, il y a eu la pandémie. L'image que je pourrais vous donner, c'est que depuis quelques mois, on sort de l'hôpital, on est heureux, la rue est réparée, on tourne un coin, bang, on se fait frapper par un autobus, puis on retourne à l'hôpital.»

Paul-André Goulet

