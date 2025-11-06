Produits de faible qualité et à bas prix

La compagnie Shein a récemment ouvert une toute première boutique physique en France, ce qui soulève bien des réactions, étant donné la vente de certains articles, dont des poupées à caractère sexuel aux allures d'enfant.

Aussi, au Québec, le Conseil québécois du commerce de détail souligne qu'il aurait souhaité des mesures pour mieux encadrer ces sites qui vendent à des prix très compétitifs.

Les compagnies comme Temu et Shein devraient-elles être mieux encadrées en sol canadien?

Écoutez Damien Silès, président-directeur général du Conseil québécois du commerce de détail, se pencher sur la question, jeudi, à La commission.