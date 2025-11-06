La vie après la politique

Pauline Marois a marqué l'histoire du Québec comme la première femme première ministre, et son engagement n'a pas pris sa retraite.
Dans une entrevue franche et émouvante, elle offre un regard privilégié sur ses motivations profondes, ses craintes pour l'éducation, et son rôle de chancelière de l'UQAM et de présidente de la fondation Forces Avenir.
Écoutez Pauline Marois, ancienne première ministre du Québec, se confier sur sa vie après la politique, au micro de Marie-Eve Tremblay.
«Pour moi, l'éducation c'est l'essentiel d'une société. C'est la priorité des priorités. C'est sûr que la santé, ça nous interpelle, puis c'est des gens en situation de fragilité qui ont besoin de soins. On doit faire de la prévention. D'ailleurs, on travaille sur un projet de prévention à l'UQAM, mais il reste que l'avenir des nations, la richesse d'une nation, c'est l'éducation, c'est nos leaders de demain.»