La vie après la politique

Pauline Marois a marqué l'histoire du Québec comme la première femme première ministre, et son engagement n'a pas pris sa retraite.

Dans une entrevue franche et émouvante, elle offre un regard privilégié sur ses motivations profondes, ses craintes pour l'éducation, et son rôle de chancelière de l'UQAM et de présidente de la fondation Forces Avenir.

Écoutez Pauline Marois, ancienne première ministre du Québec, se confier sur sa vie après la politique, au micro de Marie-Eve Tremblay.