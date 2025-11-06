 Aller au contenu
Économie
Canac à Montréal

«Avec Canac, on est un petit peu plus près du monde»

par 98.5

0:00
24:18

Entendu dans

Radio textos

le 6 novembre 2025 10:50

Avec

Luc Dupont
Luc Dupont
Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
«Avec Canac, on est un petit peu plus près du monde»
Radio textos / Cogeco Média

L'annonce de l'ouverture d'un Canac sur l'île de Montréal d'ici 2027 a généré beaucoup d'engouement auprès des consommateurs québécois. 

Écoutez le professeur de communication à l'Université d'Ottawa, Luc Dupont, analyser cet enthousiasme envers l'entreprise fondée à Québec qui viendra rivaliser avec les géants américains dans la métropole.

«Évidemment, c'est une entreprise familiale. C'est un autre élément qui n'est pas négligeable. Et à côté de ça, si on pense à n'importe quel autre quincaillier, il faut reconnaître qu'on est plutôt dans le gigantisme. Avec Canac, on est un petit peu plus près du monde. Donc, on revient à la notion de service personnalisé. Mais je rappelle que le prix compétitif, ça, c'est important.»

Luc Dupont, professeur à l'Université d'Ottawa

Ce nouveau magasin sera situé à l'intersection des boulevards Henri-Bourassa et du Golf. Il s'agira de la 38e succursale de la chaîne de quincaillerie.

Vous aimerez aussi

«On ne peut pas attendre les bras croisés», affirme un professeur de physique
La commission
«On ne peut pas attendre les bras croisés», affirme un professeur de physique
0:00
11:35
Plusieurs économistes réclament une baisse de l’impôt des entreprises
Le Québec maintenant
Plusieurs économistes réclament une baisse de l’impôt des entreprises
0:00
9:07

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Radio textos

Voir tout
«La richesse d'une nation, c'est l'éducation» -Pauline Marois
Rattrapage
La vie après la politique
«La richesse d'une nation, c'est l'éducation» -Pauline Marois
Faut-il encadrer l'usage du cellulaire au travail?
Rattrapage
Interdire ou réglementer
Faut-il encadrer l'usage du cellulaire au travail?
Devrait-on installer des «boîtes à bébé» au Québec?
Rattrapage
Un tabou pour potentiellement sauver des vies
Devrait-on installer des «boîtes à bébé» au Québec?
La nouvelle campagne de publicité de Poulet Québec fait polémique
Rattrapage
Accusée de rire des gens qui sentent mauvais
La nouvelle campagne de publicité de Poulet Québec fait polémique
Venin de grenouille: attention à la «purge» qui peut tuer
Rattrapage
Le rituel toxique d'influenceurs
Venin de grenouille: attention à la «purge» qui peut tuer
La première année de Donald Trump comme président a été un «cataclysme»
Rattrapage
D'après Valérie Beaudoin
La première année de Donald Trump comme président a été un «cataclysme»
De la bière «sans alcool», mais alcoolisée: marketing trompeur?
Rattrapage
Consommation et dépendance
De la bière «sans alcool», mais alcoolisée: marketing trompeur?
Pour 20 000$ vous pourriez avoir un robot qui vide le lave vaisselle!
Rattrapage
L'appareil enflamme les réseaux sociaux
Pour 20 000$ vous pourriez avoir un robot qui vide le lave vaisselle!
«L'espèce de ton condescendant» du ministre Christian Dubé dérange
Rattrapage
Vidéo
Querelle entre Québec et les médecins
«L'espèce de ton condescendant» du ministre Christian Dubé dérange
Regarder17:55Paul Arcand
Une «publicité» pour les Hells Angels dans un cimetière en Montérégie?
Rattrapage
Logo d'un gang criminel sur une pierre tombale
Une «publicité» pour les Hells Angels dans un cimetière en Montérégie?
Objets sous-marins non identifiés: «C'est du jamais vu, autant d'observations»
Rattrapage
Des OVNIs sous l'eau?
Objets sous-marins non identifiés: «C'est du jamais vu, autant d'observations»
Grève des transports: avez-vous fait une croix sur Montréal?
Rattrapage
À cause des problèmes de mobilité
Grève des transports: avez-vous fait une croix sur Montréal?
Taux de participation: pour ou contre le vote électronique?
Rattrapage
Très bas à plusieurs endroits
Taux de participation: pour ou contre le vote électronique?
Boys club: spécial Halloween
Rattrapage
La culture de l'horreur
Boys club: spécial Halloween