Canac à Montréal

L'annonce de l'ouverture d'un Canac sur l'île de Montréal d'ici 2027 a généré beaucoup d'engouement auprès des consommateurs québécois.
Écoutez le professeur de communication à l'Université d'Ottawa, Luc Dupont, analyser cet enthousiasme envers l'entreprise fondée à Québec qui viendra rivaliser avec les géants américains dans la métropole.
«Évidemment, c'est une entreprise familiale. C'est un autre élément qui n'est pas négligeable. Et à côté de ça, si on pense à n'importe quel autre quincaillier, il faut reconnaître qu'on est plutôt dans le gigantisme. Avec Canac, on est un petit peu plus près du monde. Donc, on revient à la notion de service personnalisé. Mais je rappelle que le prix compétitif, ça, c'est important.»
Ce nouveau magasin sera situé à l'intersection des boulevards Henri-Bourassa et du Golf. Il s'agira de la 38e succursale de la chaîne de quincaillerie.