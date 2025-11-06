Un nouveau «journal» qui a vu le jour à Sherbrooke dans les dernières semaines aurait usurpé l'identité de journalistes en plus de plagier des articles d'autres médias québécois.

L'utilisation de l'intelligence artificielle par ce média soulève également des questions.

À écouter:

Possible usurpation et journalistes anonymes : un «journal» sherbrookois dérange

Le propriétaire du «journal de Sherbrooke» se défend de voler du contenu à d'autres médias

Écoutez le journaliste de La Tibune, Tommy Brochu, expliquer de quelle façon ses articles ont été plagiés par Le Journal de Sherbrooke au micro de Patrick Lagacé.