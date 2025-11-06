Dépendance au téléphone cellulaire

La Presse a présenté jeudi un dossier portant sur l'utilisation du cellulaire dans les milieux de travail. Dentiste, sauveteurs à la piscine ou travailleurs de la construction, la dépendance aux appareils électroniques peut comporter des risques, comme le démontrent les récents accidents mortels impliquant des conducteurs de poids lourds.

Écoutez Emmanuelle Parent, directrice de Centre pour l'intelligence émotionnelle en ligne (CIEL), discuter des risques qui entourent la surutilisation du téléphone cellulaire au micro de Lagacé le matin.