 Aller au contenu
Société
Dépendance au téléphone cellulaire

Cellulaire au travail: une mauvaise habitude qui comporte des risques énormes

par 98.5

0:00
7:44

Entendu dans

Lagacé le matin

le 6 novembre 2025 08:11

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Cellulaire au travail: une mauvaise habitude qui comporte des risques énormes
Cellulaire au travail: une mauvaise habitude qui comporte des risques énormes. / (JLco) Julia Amaral / Adobe Stock

La Presse a présenté jeudi un dossier portant sur l'utilisation du cellulaire dans les milieux de travail. Dentiste, sauveteurs à la piscine ou travailleurs de la construction, la dépendance aux appareils électroniques peut comporter des risques, comme le démontrent les récents accidents mortels impliquant des conducteurs de poids lourds.

Écoutez Emmanuelle Parent, directrice de Centre pour l'intelligence émotionnelle en ligne (CIEL), discuter des risques qui entourent la surutilisation du téléphone cellulaire au micro de Lagacé le matin.

Vous aimerez aussi

«Ce qui nous inquiète, c'est la perte d'expertise» -Martine Bouchard
Lagacé le matin
«Ce qui nous inquiète, c'est la perte d'expertise» -Martine Bouchard
0:00
4:19
Spécial «chaud» | L'énigme du jeudi 6 novembre
Lagacé le matin
Spécial «chaud» | L'énigme du jeudi 6 novembre
0:00
1:44

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
L'histoire rocambolesque d'un petit chien volé à Trois-Rivières
Rattrapage
Puce
L'histoire rocambolesque d'un petit chien volé à Trois-Rivières
Lou-Adrianne Cassidy rafle tout
Rattrapage
Huit prix remportés au Gala l'ADISQ
Lou-Adrianne Cassidy rafle tout
Journal de Sherbrooke: un média qui usurpe l'identité des journalistes
Rattrapage
Plagiat
Journal de Sherbrooke: un média qui usurpe l'identité des journalistes
«Ce qui nous inquiète, c'est la perte d'expertise» -Martine Bouchard
Rattrapage
Fusion de Transplant Québec
«Ce qui nous inquiète, c'est la perte d'expertise» -Martine Bouchard
«La fonction publique est contente de nous voir aller dans cette direction»
Rattrapage
Efficacité de l'État
«La fonction publique est contente de nous voir aller dans cette direction»
«Ce que j'entends, c'est que plus personne ne veut aller au centre-ville»
Rattrapage
Vidéo
Grande entrevue avec Soraya Martinez Ferrada
«Ce que j'entends, c'est que plus personne ne veut aller au centre-ville»
Regarder18:12Patrick Lagacé
Une année en un an: «C'est réfléchi et c'est éclaté» -Catherine Brisson
Rattrapage
Spectacle de Pierre-Yves Roy-Desmarais
Une année en un an: «C'est réfléchi et c'est éclaté» -Catherine Brisson
«Une paralysie économique qui paralyse le ciel» -Marie-Eve Fournier
Rattrapage
Manque de contrôleurs aériens
«Une paralysie économique qui paralyse le ciel» -Marie-Eve Fournier
Immigration: Québec veut des seuils plus «fermes»
Rattrapage
Le gouvernement dévoile ses plans
Immigration: Québec veut des seuils plus «fermes»
Jour du Souvenir: un timbre qui fait réagir
Rattrapage
Hommage aux soldats sikhs
Jour du Souvenir: un timbre qui fait réagir
Duel au sommet entre les Canadiens et les Devils
Rattrapage
LNH
Duel au sommet entre les Canadiens et les Devils
Spécial «chaud» | L'énigme du jeudi 6 novembre
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «chaud» | L'énigme du jeudi 6 novembre
Conflit à la STM: «Soraya Martinez Ferrada fait un pari immense»
Rattrapage
Une entente d'ici le 15 novembre?
Conflit à la STM: «Soraya Martinez Ferrada fait un pari immense»
Prison à domicile pour un multirécidiviste de la violence conjugale
Rattrapage
Quel message envoie la justice?
Prison à domicile pour un multirécidiviste de la violence conjugale