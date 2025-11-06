Grande entrevue avec Soraya Martinez Ferrada

La cheffe d'Ensemble Montréal confirme par ailleurs que le controversé projet de réaménagement de Camilien-Houde n'aura pas lieu.

«Non, on ne touche pas à Camilien-Houde. C'est fini.»

Elle promet également une approche au «cas par cas» pour les aménagements cyclables et pour les projets de piétonnisation des rues, comme ceux de Sainte-Catherine Ouest et du Vieux-Montréal.

