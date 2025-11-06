Grande entrevue avec Soraya Martinez Ferrada

La nouvelle mairesse de Montréal veut rapidement mettre en place des mesures afin de relancer le centre-ville de Montréal.
Écoutez Soraya Martinez Ferrada discuter de plusieurs dossiers, jeudi, au micro de Patrick Lagacé.
«Actuellement, ce que j'entends, c'est que plus personne ne veut aller au centre-ville parce qu'ils ont peur de ne pas trouver de stationnement, parce qu'ils ont peur de s'y rendre puis qu'il se passe rien. Il faut qu'on rende notre centre-ville attrayant. Est-ce que la piétonnisation est le dossier qui va la rendre attrayant puis qui va faire en sorte que les gens vont revenir? Moi, c'est pas ça qu'on me dit. C'est quoi le projet qui va faire en sorte de relancer le centre-ville? J'ai hâte d'avoir ces conversations-là avec le milieu des affaires et avec les résidents...»
La cheffe d'Ensemble Montréal confirme par ailleurs que le controversé projet de réaménagement de Camilien-Houde n'aura pas lieu.
«Non, on ne touche pas à Camilien-Houde. C'est fini.»
Elle promet également une approche au «cas par cas» pour les aménagements cyclables et pour les projets de piétonnisation des rues, comme ceux de Sainte-Catherine Ouest et du Vieux-Montréal.
Autres sujets abordés
- Grève de la STM: un service qui doit reprendre rapidement;
- Itinérance: une crise à gérer avec de nouvelles approches;
- Propreté et salubrité en ville.