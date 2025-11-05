Solidité des bâtons de hockey

On voit un nombre élevé de bâtons de hockey être fracassés lors des matchs de la Ligue nationale de hockey.

Les fabricants sont-ils capables de produire des bâtons incassables? Et si oui, pourquoi ne le font-ils pas?

Écoutez le président de l'entreprise québécoise Force Hockey, Hugo Lacasse, à ce sujet, au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Hugo Lacasse croit qu'il y a deux volets à retenir.

«De un, je crois que les bâtons de nos jours sont de plus en plus performants et de plus en plus légers, ce qui fait en sorte qu'un bâton léger à une paroi de carbone de plus en plus mince», dit-il.