Solidité des bâtons de hockey

On voit un nombre élevé de bâtons de hockey être fracassés lors des matchs de la Ligue nationale de hockey.
Les fabricants sont-ils capables de produire des bâtons incassables? Et si oui, pourquoi ne le font-ils pas?
Écoutez le président de l'entreprise québécoise Force Hockey, Hugo Lacasse, à ce sujet, au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Hugo Lacasse croit qu'il y a deux volets à retenir.
«De un, je crois que les bâtons de nos jours sont de plus en plus performants et de plus en plus légers, ce qui fait en sorte qu'un bâton léger à une paroi de carbone de plus en plus mince», dit-il.
«Des bâtons à 330 grammes, c'est super léger, c'est super performant, mais c'est plus fragile. Donc, il y a ce côté-là. Et la deuxième chose, des bâtons de hockey... On a des joueurs qui vont racheter cinq, dix, 15 bâtons par année à 450 $. Donc, je pense que les fabricants n'ont pas intérêt à faire des bâtons incassables.»