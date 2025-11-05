Pour la défense des Alouettes

Les Alouettes de Montréal seront à Hamilton, samedi, afin d'y affronter les Tiger-Cats lors de la finale de l'est de la Ligue canadienne de football.

Écoutez le spécialiste de football du Réseau des sports, Bruno Heppell, analyser la finale de l'est à venir, samedi, entre les Alouettes et les Tiger-Cats de Hamilton.

Les sujets discutés