Pour la défense des Alouettes

«Le défi, c'est Bo Levi Mitchell et son groupe de receveurs» -Bruno Heppell

par 98.5 Sports

Les amateurs de sports

le 5 novembre 2025 19:23

Mario Langlois
Bruno Heppell
Les Alouettes devront se méfier de Bo Levi Mitchell, samedi. / PC/Peter Power

Les Alouettes de Montréal seront à Hamilton, samedi, afin d'y affronter les Tiger-Cats lors de la finale de l'est de la Ligue canadienne de football.

Écoutez le spécialiste de football du Réseau des sports, Bruno Heppell, analyser la finale de l'est à venir, samedi, entre les Alouettes et les Tiger-Cats de Hamilton.

Les sujets discutés

  • L'importance de Bo Levi Mitchell pour les Tiger-Cats;
  • Les Alouettes devront visiblement se débrouiller sans Mustafa Johnson;
  • Le défi de la défense des Alouettes porte un nom;
  • Tyson Philpot est devenu le receveur numéro 1 des Alouettes;
  • Tyler Snead, l'homme de toutes les situations;
  • On parle de la finale de l'Association ouest;
  • Les plus récentes transactions dans la NFL impliquant les Jets, les Colts et les Cowboys.

