Pour la défense des Alouettes

Les Alouettes de Montréal seront à Hamilton, samedi, afin d'y affronter les Tiger-Cats lors de la finale de l'est de la Ligue canadienne de football.
Écoutez le spécialiste de football du Réseau des sports, Bruno Heppell, analyser la finale de l'est à venir, samedi, entre les Alouettes et les Tiger-Cats de Hamilton.
Les sujets discutés
- L'importance de Bo Levi Mitchell pour les Tiger-Cats;
- Les Alouettes devront visiblement se débrouiller sans Mustafa Johnson;
- Le défi de la défense des Alouettes porte un nom;
- Tyson Philpot est devenu le receveur numéro 1 des Alouettes;
- Tyler Snead, l'homme de toutes les situations;
- On parle de la finale de l'Association ouest;
- Les plus récentes transactions dans la NFL impliquant les Jets, les Colts et les Cowboys.