Déjà 14 points en 15 rencontres

Au lendemain du premier revers en tirs de barrage de la saison, les Canadiens de Montréal étaient de retour à l'entraînement à Brossard. Et Martin McGuire y était.
Les sujets discutés
- Nick Suzuki, qui était absent de l'entraînement, a disputé 469 match de suite dans l'uniforme des Canadiens;
- Dany Dubé: «La confiance est au maximum, mais la rigueur du jeu n'y est pas»
- Martin McGuire, sur Demidov et Hutson: «Ils ont l'air d'avoir le même dictionnaire.»
- Un point par match pour Demidov: est-ce possible?