Hockey
Déjà 14 points en 15 rencontres

Un point par match pour Demidov: est-ce possible?

par 98.5 Sports

0:00
18:07

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 5 novembre 2025 19:04

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Martin McGuire
Martin McGuire

et autres

Un point par match pour Demidov: est-ce possible?
Ivan Demidov et les Canadiens contre les Canucks. / PC/Darryl Dyck

Au lendemain du premier revers en tirs de barrage de la saison, les Canadiens de Montréal étaient de retour à l'entraînement à Brossard. Et Martin McGuire y était.

Écoutez Martin McGuire et Dany Dubé commenter la situation des Canadiens au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Nick Suzuki, qui était absent de l'entraînement, a disputé 469 match de suite dans l'uniforme des Canadiens;
  • Dany Dubé: «La confiance est au maximum, mais la rigueur du jeu n'y est pas»
  • Martin McGuire, sur Demidov et Hutson: «Ils ont l'air d'avoir le même dictionnaire.»
  • Un point par match pour Demidov: est-ce possible?

