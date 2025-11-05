 Aller au contenu
Société
La fosse aux lions, de Rick Westhead

«J'avais autant de colère que la colère des Canadiens» -Pascale St-Onge

par 98.5 Sports

0:00
13:34

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 5 novembre 2025 18:23

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
«J'avais autant de colère que la colère des Canadiens» -Pascale St-Onge
Pascale St-Onge en février 2025. / PC/Spencer Colby

Le nouveau livre du journaliste d'enquête Rick Westhead, La fosse aux lions, paraît mercredi. Westhead, qui a révélé le scandale sexuel d'Équipe Canada junior 2018, y explore en profondeur le monde du hockey junior canadien, un sport longtemps idéalisé.

L'ex-ministre des sports Pascale St-Onge a signé la préface du livre. Écoutez-là au micro de Philippe Cantin.

À travers 58 témoignages poignants de jeunes joueurs, le journaliste d'enquête de TSN lève le voile sur une réalité troublante: un environnement où l'humiliation, la sexualisation et la peur supplantent souvent la camaraderie et l'esprit d'équipe.

«Je pense que j'avais autant de colère que la colère des Canadiens, puis des Québécois, quand ils ont appris cette histoire. C'était une histoire qui était tellement scandaleuse et il y a eu un crescendo tout au long des mois qui ont suivi, où on en apprenait toujours davantage sur ce qui se passait réellement à Hockey Canada, avec le fond obscur», dit-elle.

«Ça a changé complètement la trajectoire de mon mandat comme ministre, parce que, d'habitude, le ministre des Sports célèbre les succès des Canadiens dans les compétitions internationales, va aux Jeux olympiques, encourage les athlètes. C'est, en général, de belles histoires. Mais ça m'a permis aussi, en même temps, l'excellent travail de Rick Westhead, son courage de dévoiler cette histoire-là, ça m'a donné les coudées franches pour tordre quelques bras.»

L'ex-ministre Pascale St-Onge

Dans cet ouvrage percutant, Westhead révèle la mécanique oppressante qui contraint ces jeunes athlètes, souvent âgés de 16 à 18 ans, à se taire, à obéir et à imiter leurs aînés.

La hiérarchie du vestiaire est sacrée, et toute désobéissance est synonyme d'exclusion, plaçant des enfants dans une culture adulte toxique.

Vous aimerez aussi

Canac s'installe à Montréal: la compétition face aux géants américains
La commission
Canac s'installe à Montréal: la compétition face aux géants américains
0:00
4:57
«J'ai peur que ce soit un arbitre qui doive trancher» -Katia Gagnon
Le Québec maintenant
«J'ai peur que ce soit un arbitre qui doive trancher» -Katia Gagnon
0:00
7:27

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Le spectacle Demidov se poursuit
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Le spectacle Demidov se poursuit
«C'est vraiment dans l'appareil gouvernemental qu'on coupe» -Michèle Boisvert
Rattrapage
Budget fédéral
«C'est vraiment dans l'appareil gouvernemental qu'on coupe» -Michèle Boisvert
«Un affront direct à Donald Trump» -Valérie Beaudoin
Rattrapage
Le nouveau maire de New York fustige le président
«Un affront direct à Donald Trump» -Valérie Beaudoin
Les conservateurs font tout pour retenir leurs députés
Rattrapage
Exode chez les libéraux?
Les conservateurs font tout pour retenir leurs députés
«La mairesse vient de se peinturer dans le coin» -Nathalie Normandeau
Rattrapage
Fin du conflit à la STM d'ici dix jours?
«La mairesse vient de se peinturer dans le coin» -Nathalie Normandeau
Le SPVQ veut sensibiliser les jeunes aux dangers de la violence armée
Rattrapage
Campagne «Troué par balle»
Le SPVQ veut sensibiliser les jeunes aux dangers de la violence armée
Un peu de «Sabotage» pour «Sauvage»: une pub réussie pour François Bellefeuille
Rattrapage
Une campagne qui frappe pour son spectacle
Un peu de «Sabotage» pour «Sauvage»: une pub réussie pour François Bellefeuille
«J'ai peur que ce soit un arbitre qui doive trancher» -Katia Gagnon
Rattrapage
Grève à la STM
«J'ai peur que ce soit un arbitre qui doive trancher» -Katia Gagnon
Conduite: la Sûreté du Québec appelle à «décamper de la voie de gauche»
Rattrapage
Sécurité routière
Conduite: la Sûreté du Québec appelle à «décamper de la voie de gauche»
Montembeault: des sifflets et huées à la gloire en une soirée
Rattrapage
Les hauts et les bas d'un match
Montembeault: des sifflets et huées à la gloire en une soirée
«Depuis qu'on chante ensemble, il y a une magie» -Patrick Norman
Rattrapage
Patrick Norman et Nathalie Lord
«Depuis qu'on chante ensemble, il y a une magie» -Patrick Norman
Grève à la STM : la mairesse exige une entente d'ici 10 jours
Rattrapage
Négociations au point mort
Grève à la STM : la mairesse exige une entente d'ici 10 jours
«Le meilleur centre du Canadien depuis Vincent Damphousse» -Mario Langlois
Rattrapage
Nick Suzuki
«Le meilleur centre du Canadien depuis Vincent Damphousse» -Mario Langlois
Une campagne de sensibilisation pour la santé masculine
Rattrapage
Homme Québec
Une campagne de sensibilisation pour la santé masculine