La fosse aux lions, de Rick Westhead

Le nouveau livre du journaliste d'enquête Rick Westhead, La fosse aux lions, paraît mercredi. Westhead, qui a révélé le scandale sexuel d'Équipe Canada junior 2018, y explore en profondeur le monde du hockey junior canadien, un sport longtemps idéalisé.

L'ex-ministre des sports Pascale St-Onge a signé la préface du livre. Écoutez-là au micro de Philippe Cantin.

À travers 58 témoignages poignants de jeunes joueurs, le journaliste d'enquête de TSN lève le voile sur une réalité troublante: un environnement où l'humiliation, la sexualisation et la peur supplantent souvent la camaraderie et l'esprit d'équipe.

«Je pense que j'avais autant de colère que la colère des Canadiens, puis des Québécois, quand ils ont appris cette histoire. C'était une histoire qui était tellement scandaleuse et il y a eu un crescendo tout au long des mois qui ont suivi, où on en apprenait toujours davantage sur ce qui se passait réellement à Hockey Canada, avec le fond obscur», dit-elle.