Finale de l'est contre les Tiger-Cats, samedi

Les Alouettes de Montréal disputeront la finale de l'Association de l'est de la Ligue canadienne de football, samedi, contre les Tiger-Cats, à Hamilton.
Écoutez le secondeur Geoffrey Cantin-Arku des Alouettes parler de la demi-finale de l'est remportée et de la finale à venir, samedi, contre les Tiger-Cats de Hamilton.
Les sujets discutés
- Une bonne performance contre les Blue Bombers, le week-end dernier;
- «On ne prend pas Hamilton à la légère. On va être prêt à jouer»;
- Objectif: la 9e coupe Grey des Alouettes;
- «Davis Alexander est un leader incroyable»;
- «On s'attarde plus aux détails cette année».