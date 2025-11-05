 Aller au contenu
Football
Finale de l'est contre les Tiger-Cats, samedi

«Tout le monde croit à la 9e Coupe Grey» -Geoffrey Cantin-Arku

par 98.5

0:00
7:08

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 5 novembre 2025 20:30

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Geoffrey Cantin-Arku (9), au centre, avec Tyrice Beverette (26) et Marc-Antoine Dequoy (24) lors d'un match à Ottawa cette saison. / PC/Spencer Colby

Les Alouettes de Montréal disputeront la finale de l'Association de l'est de la Ligue canadienne de football, samedi, contre les Tiger-Cats, à Hamilton.

Écoutez le secondeur Geoffrey Cantin-Arku des Alouettes parler de la demi-finale de l'est remportée et de la finale à venir, samedi, contre les Tiger-Cats de Hamilton.

Les sujets discutés

  • Une bonne performance contre les Blue Bombers, le week-end dernier;
  • «On ne prend pas Hamilton à la légère. On va être prêt à jouer»;
  • Objectif: la 9e coupe Grey des Alouettes;
  • «Davis Alexander est un leader incroyable»;
  • «On s'attarde plus aux détails cette année».

