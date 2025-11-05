Finale de l'est contre les Tiger-Cats, samedi

Les Alouettes de Montréal disputeront la finale de l'Association de l'est de la Ligue canadienne de football, samedi, contre les Tiger-Cats, à Hamilton.

Écoutez le secondeur Geoffrey Cantin-Arku des Alouettes parler de la demi-finale de l'est remportée et de la finale à venir, samedi, contre les Tiger-Cats de Hamilton.

Les sujets discutés