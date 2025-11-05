 Aller au contenu
Les hauts et les bas d'un match

Montembeault: des sifflets et huées à la gloire en une soirée

le 5 novembre 2025 16:11

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Meeker Guerrier
Meeker Guerrier
Montembeault: des sifflets et huées à la gloire en une soirée
Malgré un début de match catastrophique où les Canadiens ont accordé trois buts en moins de huit minutes contre les Flyers, mardi soir, au Centre Bell, et où son gardien s'est fait huer, le Tricolore a réussi à arracher un point en se rendant en prolongation.

Le point tournant de la rencontre a été la performance du gardien Samuel Montembeault.

Après avoir accordé trois buts rapides, beaucoup se demandaient si Martin St-Louis allait le retirer. Celui-ci a lui-même admis avoir regardé vers le banc, mais l'enrtraîneur a maintenu sa confiance.

Montembeault a par la suite fait 30 arrêts consécutifs, une performance qui lui aurait valu un jeu blanc dans un match normal.

Les sifflets moqueurs de la foule se sont transformés en applaudissements et en chants à sa gloire.

Autres sujets abordés: 

  • La controverse entourant les Knicks de New York, le nouveau maire de la ville et le président des États-Unis. 

