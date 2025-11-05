Les hauts et les bas d'un match

Malgré un début de match catastrophique où les Canadiens ont accordé trois buts en moins de huit minutes contre les Flyers, mardi soir, au Centre Bell, et où son gardien s'est fait huer, le Tricolore a réussi à arracher un point en se rendant en prolongation.

Le point tournant de la rencontre a été la performance du gardien Samuel Montembeault.

Après avoir accordé trois buts rapides, beaucoup se demandaient si Martin St-Louis allait le retirer. Celui-ci a lui-même admis avoir regardé vers le banc, mais l'enrtraîneur a maintenu sa confiance.

Montembeault a par la suite fait 30 arrêts consécutifs, une performance qui lui aurait valu un jeu blanc dans un match normal.

Les sifflets moqueurs de la foule se sont transformés en applaudissements et en chants à sa gloire.

Écoutez Esprit sportif, avec Meeker Guerrier, mercredi, au Québec maintenant.

Autres sujets abordés: