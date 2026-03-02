 Aller au contenu
Politique internationale
Risque de riposte terroriste

La guerre en Iran entraîne une forte présence policière aux États-Unis

par 98.5

0:00
11:08

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 2 mars 2026 15:33

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
La guerre en Iran entraîne une forte présence policière aux États-Unis
La guerre en Iran entraîne une forte présence policière aux États-Unis / La Presse Canadienne / AP Photo/Vahid Salemi

Il y a une forte présence policière aux États-Unis, qui craint de potentielles attaques terroristes dans ses villes en raison de la guerre en Iran, rapporte l'experte de politique américaine, Valérie Beaudoin, en direct de New York.

Valérie Beaudoin soutient que l'objectif de Donald Trump dans son attaque militaire n'est pas clair, si ce n'est que pour aider Israël, qui la demande depuis longtemps.

L'ancien général Dominique Trinquand ajoute que les moyens militaires des États-Unis par rapport à l'Iran sont totalement disproportionnés, mais que ce dernier «a la capacité de frapper» certaines bases stratégiques du Moyen-Orient.

Écoutez la chroniqueuse de politique américaine Valérie Beaudoin et l'ancien général, Dominique Trinquand, analyser le sujet, lundi, au Québec maintenant.

