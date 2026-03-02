Risque de riposte terroriste

Il y a une forte présence policière aux États-Unis, qui craint de potentielles attaques terroristes dans ses villes en raison de la guerre en Iran, rapporte l'experte de politique américaine, Valérie Beaudoin, en direct de New York.

Valérie Beaudoin soutient que l'objectif de Donald Trump dans son attaque militaire n'est pas clair, si ce n'est que pour aider Israël, qui la demande depuis longtemps.

L'ancien général Dominique Trinquand ajoute que les moyens militaires des États-Unis par rapport à l'Iran sont totalement disproportionnés, mais que ce dernier «a la capacité de frapper» certaines bases stratégiques du Moyen-Orient.

