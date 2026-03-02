Dernier droit de la saison

Les Canadiens de Montréal ont réussi à vaincre les Capitals de Washington pour la première fois de la saison, samedi, au Centre Bell.

Si rien n’est encore assuré, les partisans sont de plus en plus confiants que le Tricolore parviendra à faire les séries.

Écoutez le chroniqueur sportif Meeker Guerrier revenir sur le parcours des Canadiens, lundi, à l’émission de Philippe Cantin.

