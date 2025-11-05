Un tabou pour potentiellement sauver des vies

Deux bébés abandonnés à Longueuil ont choqué le Québec.

Laurence Roy, mère de trois enfants, a été profondément bouleversée par ces abandons.

Elle a décidé de militer pour que les «boîtes à bébés», un recours déjà en place aux États-Unis et en Alberta, soit adoptées ici.

Pour elle, il faut remplacer l'inhumanité des abandons en pleine nature par un endroit sécuritaire.

Est-ce une solution d'urgence?

Qu'en pensez-vous?

