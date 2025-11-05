 Aller au contenu
Un tabou pour potentiellement sauver des vies

Devrait-on installer des «boîtes à bébé» au Québec?

le 5 novembre 2025 12:09

Marie-Eve Tremblay
Devrait-on installer des «boîtes à bébé» au Québec?
Deux bébés abandonnés à Longueuil ont choqué le Québec. 

Laurence Roy, mère de trois enfants, a été profondément bouleversée par ces abandons. 

Elle a décidé de militer pour que les «boîtes à bébés», un recours déjà en place aux États-Unis et en Alberta, soit adoptées ici. 

Pour elle, il faut remplacer l'inhumanité des abandons en pleine nature par un endroit sécuritaire.

Est-ce une solution d'urgence? 

Qu'en pensez-vous?

Écoutez les témoignages de la mère et des auditeurs à ce sujet, mercredi, au micro de Marie-Eve Tremblay. 

«C'est vraiment quelque chose d'épouvantable, que les bébés soient ramassés dans la nature. Justement, les boîtes à bébés, c'est là pour éviter... c'est pour remplacer justement ces lieux-là qui n'ont pas d'allure, qu'on ne peut pas laisser un bébé là.»

Laurence Roy

