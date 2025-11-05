Accusée de rire des gens qui sentent mauvais

«Tu viens de te rendre compte que c'est toi qui sens le swing? Pense à ce que tu manges ce soir.» C'est la nouvelle publicité qu'on peut voir notamment dans le métro de Montréal et qui fait polémique.
Mais à quoi cette publicité de falafel fait-elle référence?
Quel message a voulu lancer Poulet Québec?
Écoutez Nicolas Duvernois, fondateur et PDG de Duvernois Esprits Créatifs révéler les dessous du message publicitaire, mercredi, au micro de Marie-Eve Tremblay.
Autres sujets abordés:
- Les différents types d'humour utilisés dans les publicités;
- L'histoire de Rémi, un chat français reconnu coupable de dégradation chez un voisin.