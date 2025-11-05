D'après Valérie Beaudoin

Chaos, purge, catastrophe, dictature, narcissisme: les auditeurs en ont long à dire pour décrire la première année au pouvoir du président américain, Donald Trump.

Valérie Beaudoin, analyste de politique américaine, considère les douze derniers mois du président comme étant un «cataclysme».

Écoutez son analyse, ainsi que les auditeurs réagir à la première année du président des États-Unis, mercredi.