Politique internationale
D'après Valérie Beaudoin

La première année de Donald Trump comme président a été un «cataclysme»

par 98.5

le 5 novembre 2025 10:44

Valérie Beaudoin
Marie-Eve Tremblay
Le président des États-Unis, Donald Trump / Associated Press / La Presse Canadienne

Chaos, purge, catastrophe, dictature, narcissisme: les auditeurs en ont long à dire pour décrire la première année au pouvoir du président américain, Donald Trump.

Valérie Beaudoin, analyste de politique américaine, considère les douze derniers mois du président comme étant un «cataclysme».

Écoutez son analyse, ainsi que les auditeurs réagir à la première année du président des États-Unis, mercredi.

«Lors de sa première élection, il y avait un effet surprise parce qu'on n'avait jamais vu de la politique comme ça, pour le meilleur et pour le pire. C'était de la nouveauté. Tandis que là, on sait c'est qui Donald Trump, mais il nous amène un Donald Trump boosté aux stéroïdes, avec une équipe beaucoup plus professionnelle, beaucoup plus préparée que la première fois.»

Valérie Beaudoin, analyste de politique américaine

«On a vu que les idées de Donald Trump étaient extrêmement cruelles, même avant sa première élection. Je pense, par exemple, à un moment où est-ce qu'il a imité une personne handicapée, qu'il s'est moqué de sa famille de soldats décédés au combat. Il y a plein d'exemples, je trouve que c'est clairement atroce.»

Une auditrice

  • L'élection de Zohran Mamdani à la tête de la ville de New York. 

