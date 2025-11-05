D'après Valérie Beaudoin

Chaos, purge, catastrophe, dictature, narcissisme: les auditeurs en ont long à dire pour décrire la première année au pouvoir du président américain, Donald Trump.
Valérie Beaudoin, analyste de politique américaine, considère les douze derniers mois du président comme étant un «cataclysme».
Écoutez son analyse, ainsi que les auditeurs réagir à la première année du président des États-Unis, mercredi.
«Lors de sa première élection, il y avait un effet surprise parce qu'on n'avait jamais vu de la politique comme ça, pour le meilleur et pour le pire. C'était de la nouveauté. Tandis que là, on sait c'est qui Donald Trump, mais il nous amène un Donald Trump boosté aux stéroïdes, avec une équipe beaucoup plus professionnelle, beaucoup plus préparée que la première fois.»
«On a vu que les idées de Donald Trump étaient extrêmement cruelles, même avant sa première élection. Je pense, par exemple, à un moment où est-ce qu'il a imité une personne handicapée, qu'il s'est moqué de sa famille de soldats décédés au combat. Il y a plein d'exemples, je trouve que c'est clairement atroce.»
Autre sujet abordé:
- L'élection de Zohran Mamdani à la tête de la ville de New York.