La grève est-elle constitutionnelle?

Luc Ferrandez propose de retourner rapidement devant le Tribunal du travail plutôt que d’attendre la loi 89 du ministre Jean Boulet ou la Cour suprême, en ce qui concerne le conflit de travail à la STM.

Il souhaite ainsi que les groupes comme Moisson Montréal et les personnes les plus vulnérables puissent avoir accès à nouveau au métro de Montréal, et ce, plus rapidement que par les négociations en cours.

Écoutez Luc Ferrandez se prononcer sur la grève à la STM au micro de Patrick Lagacé.

Contrairement à l'avis du professeur Gilles Levasseur en entrevue hier dans Lagacé le matin, Luc Ferrandez estime qu'il est probable que la Cour suprême donne raison aux syndicats, c'est-à-dire contre l'encadrement du droit de grève.