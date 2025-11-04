Des usagers durement affectés

Les usagers du transport en commun continuent de faire les frais de la grève des employés d'entretien de la Société de transport de Montréal.

Pour plusieurs d'entre eux, le fait que le service de métro et d'autobus soit limité aux heures de pointe pendant tout le mois de novembre cause un véritable casse-tête.

Écoutez des auditeurs partager leur réalité au micro de Patrick Lagacé, suivi de Gilles Levasseur, professeur de gestion et de droit à l'Université d'Ottawa.

Une auditrice explique notamment que le manque d'employés dans une résidence pour personnes aînés en raison de la grève à d'importantes conséquences.