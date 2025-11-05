Des billets de spectacle

L'Orchestre Symphonique de Montréal (OSM) s'est associé à l'Association des médecins francophones du Canada pour offrir gratuitement des billets de concert à des patients, s'inscrivant dans une démarche de «prescription sociale».

Cette approche consiste à orienter les patients vers des activités non médicales bénéfiques pour la santé.

Écoutez Mathieu Roy, professeur associé au département de psychologie de l’Université McGill et chercheur au Centre Alan-Edwards de recherche sur la douleur, en discuter avec Patrick Lagacé, mercredi.