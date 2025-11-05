Étude américaine

Une étude présentée à l’American Heart Association a suggéré un lien entre la prise régulière de mélatonine et un risque accru d’insuffisance cardiaque et de mortalité.

Au-delà des manchettes sensationnalistes, le Dr. Paul Poirier suggère de ne pas sauter trop vite aux conclusions, indiquant que l’étude n’établit pas de lien de causalité entre l’insomnie, les maladies et le taux de mortalité, puis recommande la prudence face à ce travail de recherche.

Écoutez Dr. Paul Poirier, cardiologue et chercheur à l’Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec, se prononcer sur la prise de mélatonine avec Patrick Lagacé.