Nouveau maire de New York

New York a un nouveau maire et il se démarque déjà. Zohran Mamdani, un démocrate de 34 ans, se décrit comme un socialiste qui s'oppose ouvertement aux politiques du président Donald Trump.

Celui qui était encore peu connu il y a quelques mois à peine en a pris plusieurs par surprise. Il s'est fait connaître entre autres par ses politiques et ses promesses sur le coût de la vie. Sera-t-il capable de livrer ses engagements?

Écoutez Guillaume Lavoie, membre de l'Observatoire de la Chaire Raoul-Dandurand, et Frédéric Labelle analyser la victoire du démocrate.