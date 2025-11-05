Nouveau maire de New York

New York a un nouveau maire et il se démarque déjà. Zohran Mamdani, un démocrate de 34 ans, se décrit comme un socialiste qui s'oppose ouvertement aux politiques du président Donald Trump.
Celui qui était encore peu connu il y a quelques mois à peine en a pris plusieurs par surprise. Il s'est fait connaître entre autres par ses politiques et ses promesses sur le coût de la vie. Sera-t-il capable de livrer ses engagements?
Écoutez Guillaume Lavoie, membre de l'Observatoire de la Chaire Raoul-Dandurand, et Frédéric Labelle analyser la victoire du démocrate.
«Il est peu l'héritier de Bernie Sanders. Lui, ses thèmes, c'est que le système est contre vous, il y a trop d'argent en haut de la pyramide et il faut radicalement changer les choses pour vous redonner plus de pouvoirs. Il a fait campagne essentiellement sur le coût de la vie.»
Le chroniqueur réseaux sociaux Frédéric Labelle souligne par ailleurs que la stratégie numérique de Zohran Mamdani a certainement fait une différence.