 Aller au contenu
Politique internationale
Nouveau maire de New York

Zohran Mamdani: «Il est l'héritier de Bernie Sanders»

par 98.5

0:00
6:37

Entendu dans

Lagacé le matin

le 5 novembre 2025 08:33

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Frédéric Labelle
Frédéric Labelle
Zohran Mamdani: «Il est l'héritier de Bernie Sanders»
Zohran Mamdani a été élu maire de New York mardi. / The Associated Press

New York a un nouveau maire et il se démarque déjà. Zohran Mamdani, un démocrate de 34 ans, se décrit comme un socialiste qui s'oppose ouvertement aux politiques du président Donald Trump.

Celui qui était encore peu connu il y a quelques mois à peine en a pris plusieurs par surprise. Il s'est fait connaître entre autres par ses politiques et ses promesses sur le coût de la vie. Sera-t-il capable de livrer ses engagements?

Écoutez Guillaume Lavoie, membre de l'Observatoire de la Chaire Raoul-Dandurand, et Frédéric Labelle analyser la victoire du démocrate. 

«Il est peu l'héritier de Bernie Sanders. Lui, ses thèmes, c'est que le système est contre vous, il y a trop d'argent en haut de la pyramide et il faut radicalement changer les choses pour vous redonner plus de pouvoirs. Il a fait campagne essentiellement sur le coût de la vie.»

Guillaume Lavoie

Le chroniqueur réseaux sociaux Frédéric Labelle souligne par ailleurs que la stratégie numérique de Zohran Mamdani a certainement fait une différence. 

Vous aimerez aussi

Carney et Xi Jinping: un «allié de circonstance» contre la guerre commerciale?
Lagacé le matin
Carney et Xi Jinping: un «allié de circonstance» contre la guerre commerciale?
0:00
11:09
L'ancien vice-président américain Dick Cheney est mort à l'âge de 84 ans
La commission
L'ancien vice-président américain Dick Cheney est mort à l'âge de 84 ans
0:00
4:47

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Réforme Dubé: «Il faut que la loi soit ajustée» -Luc Ferrandez
Rattrapage
Santé
Réforme Dubé: «Il faut que la loi soit ajustée» -Luc Ferrandez
«C'est une des défaites les plus intéressantes et spectaculaires du CH»
Rattrapage
Les Flyers l'ont emporté en tirs de barrage
«C'est une des défaites les plus intéressantes et spectaculaires du CH»
Le Canada pourrait-il participer à l'Eurovision?
Rattrapage
Un des plus importants concours musicaux
Le Canada pourrait-il participer à l'Eurovision?
Le chien Tika, figure de la mode canine, s'éteint
Rattrapage
Mort à 14 ans
Le chien Tika, figure de la mode canine, s'éteint
Un remède gratuit contre la douleur: l'OSM prescrit des concerts
Rattrapage
Des billets de spectacle
Un remède gratuit contre la douleur: l'OSM prescrit des concerts
La mélatonine, un facteur de mortalité? Pas nécessairement, nuance un expert
Rattrapage
Étude américaine
La mélatonine, un facteur de mortalité? Pas nécessairement, nuance un expert
«75 % du déficit, c'est d'abord pour assurer notre souveraineté face aux tarifs»
Rattrapage
Le ministre Champagne défend le déficit monstre
«75 % du déficit, c'est d'abord pour assurer notre souveraineté face aux tarifs»
Grève à la STM: «Il n'y a pas de rattrapage à faire» au niveau des salaires
Rattrapage
Selon la CCMM
Grève à la STM: «Il n'y a pas de rattrapage à faire» au niveau des salaires
Pulsar: l'opérateur du REM fait peau neuve
Rattrapage
Vidéo
Nouveau nom et nouvelle image
Pulsar: l'opérateur du REM fait peau neuve
Regarder15:29Patrick Lagacé
Budget Carney: les libéraux ont «l'élastique assez large», selon Gérard Deltell
Rattrapage
Le Parti conservateur s'y opposera
Budget Carney: les libéraux ont «l'élastique assez large», selon Gérard Deltell
Déficit monstre: «Ça frappe l'imaginaire, mais il faut regarder ça froidement»
Rattrapage
Il dépassera 78 milliards de dollars
Déficit monstre: «Ça frappe l'imaginaire, mais il faut regarder ça froidement»
Budget: «Bonne direction, mais ampleur décevante» pour Québec
Rattrapage
Pas suffisamment d'argent
Budget: «Bonne direction, mais ampleur décevante» pour Québec
La stratégie numérique de Zohran Mamdani a fait la différence
Rattrapage
Nouveau maire de New York
La stratégie numérique de Zohran Mamdani a fait la différence
Spécial «chaud» | L'énigme du mercredi 5 novembre
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «chaud» | L'énigme du mercredi 5 novembre