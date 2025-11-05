 Aller au contenu
Politique
Le ministre Champagne défend le déficit monstre

«75 % du déficit, c'est d'abord pour assurer notre souveraineté face aux tarifs»

par 98.5

0:00
9:34

Entendu dans

Lagacé le matin

le 5 novembre 2025 08:24

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
«75 % du déficit, c'est d'abord pour assurer notre souveraineté face aux tarifs»
François-Philippe Champagne et Mark Carney / La Presse Canadienne

Le ministre des Finances, François-Philippe Champagne, a défendu le premier budget de son gouvernement, qui prévoit un déficit historique de 78 milliards de dollars.

Il explique que la majeure partie de ce montant est destinée à «assurer notre souveraineté face aux tarifs américains» et à des mesures d'abordabilité pour les citoyens.

Face à la guerre commerciale et à l'incertitude économique, il juge essentiel d'aider les travailleurs et les industries à pivoter leur production et développer de nouveaux marchés. 

Écoutez François-Philippe Champagne commenter le tout, mercredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Autres sujets abordés

  • L'ampleur de la dette canadienne;
  • Investissements majeurs en défense.

Vous aimerez aussi

Les demandes de Québec? «Infrastructures, infrastructures, infrastructures»
Lagacé le matin
Les demandes de Québec? «Infrastructures, infrastructures, infrastructures»
0:00
11:02
Fermeture de la fonderie Horne? «Ça me semble être un moyen de pression déguisé»
Lagacé le matin
Fermeture de la fonderie Horne? «Ça me semble être un moyen de pression déguisé»
0:00
10:27

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Réforme Dubé: «Il faut que la loi soit ajustée» -Luc Ferrandez
Rattrapage
Santé
Réforme Dubé: «Il faut que la loi soit ajustée» -Luc Ferrandez
«C'est une des défaites les plus intéressantes et spectaculaires du CH»
Rattrapage
Les Flyers l'ont emporté en tirs de barrage
«C'est une des défaites les plus intéressantes et spectaculaires du CH»
Le Canada pourrait-il participer à l'Eurovision?
Rattrapage
Un des plus importants concours musicaux
Le Canada pourrait-il participer à l'Eurovision?
Le chien Tika, figure de la mode canine, s'éteint
Rattrapage
Mort à 14 ans
Le chien Tika, figure de la mode canine, s'éteint
Un remède gratuit contre la douleur: l'OSM prescrit des concerts
Rattrapage
Des billets de spectacle
Un remède gratuit contre la douleur: l'OSM prescrit des concerts
La mélatonine, un facteur de mortalité? Pas nécessairement, nuance un expert
Rattrapage
Étude américaine
La mélatonine, un facteur de mortalité? Pas nécessairement, nuance un expert
Zohran Mamdani: «Il est l'héritier de Bernie Sanders»
Rattrapage
Nouveau maire de New York
Zohran Mamdani: «Il est l'héritier de Bernie Sanders»
Grève à la STM: «Il n'y a pas de rattrapage à faire» au niveau des salaires
Rattrapage
Selon la CCMM
Grève à la STM: «Il n'y a pas de rattrapage à faire» au niveau des salaires
Pulsar: l'opérateur du REM fait peau neuve
Rattrapage
Vidéo
Nouveau nom et nouvelle image
Pulsar: l'opérateur du REM fait peau neuve
Regarder15:29Patrick Lagacé
Budget Carney: les libéraux ont «l'élastique assez large», selon Gérard Deltell
Rattrapage
Le Parti conservateur s'y opposera
Budget Carney: les libéraux ont «l'élastique assez large», selon Gérard Deltell
Déficit monstre: «Ça frappe l'imaginaire, mais il faut regarder ça froidement»
Rattrapage
Il dépassera 78 milliards de dollars
Déficit monstre: «Ça frappe l'imaginaire, mais il faut regarder ça froidement»
Budget: «Bonne direction, mais ampleur décevante» pour Québec
Rattrapage
Pas suffisamment d'argent
Budget: «Bonne direction, mais ampleur décevante» pour Québec
La stratégie numérique de Zohran Mamdani a fait la différence
Rattrapage
Nouveau maire de New York
La stratégie numérique de Zohran Mamdani a fait la différence
Spécial «chaud» | L'énigme du mercredi 5 novembre
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «chaud» | L'énigme du mercredi 5 novembre