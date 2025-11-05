Le ministre Champagne défend le déficit monstre

Le ministre des Finances, François-Philippe Champagne, a défendu le premier budget de son gouvernement, qui prévoit un déficit historique de 78 milliards de dollars.

Il explique que la majeure partie de ce montant est destinée à «assurer notre souveraineté face aux tarifs américains» et à des mesures d'abordabilité pour les citoyens.

Face à la guerre commerciale et à l'incertitude économique, il juge essentiel d'aider les travailleurs et les industries à pivoter leur production et développer de nouveaux marchés.

