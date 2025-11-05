Le Parti conservateur s'y opposera

Le Parti conservateur du Canada va s'opposer au budget du premier ministre canadien Mark Carney et du Parti libéral du Canada, confirme le député conservateur Gérard Deltell.
Écoutez Gérard Deltell, député conservateur de Louis-Saint-Laurent-Akiawenhrahk, réagir au budget Carney au micro de Patrick Lagacé, mercredi.
«On n'aurait jamais pensé qu'un homme qui a été gouverneur de banque de deux pays du G7 fasse un bilan économique pire que Justin Trudeau. 78 milliards de déficit cette année, c'est 16 milliards de plus qu'il avait promis.»
