Pas suffisamment d'argent

Le gouvernement du Québec avait de grandes attentes face au premier budget du gouvernement Carney, notamment en matière d'infrastructures. Mais au lendemain de la présentation de l'exercice financier, c'est plutôt la déception qui règne.

Écoutez Louis Lacroix parler de la réaction du gouvernement Legault à la suite du dépôt du budget Carney au micro de Patrick Lagacé.