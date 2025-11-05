Pas suffisamment d'argent

 Aller au contenu
Politique
Budget: «Bonne direction, mais ampleur décevante» pour Québec

Budget: «Bonne direction, mais ampleur décevante» pour Québec
La chronique politique de Louis Lacroix

Le gouvernement du Québec avait de grandes attentes face au premier budget du gouvernement Carney, notamment en matière d'infrastructures. Mais au lendemain de la présentation de l'exercice financier, c'est plutôt la déception qui règne.

Écoutez Louis Lacroix parler de la réaction du gouvernement Legault à la suite du dépôt du budget Carney au micro de Patrick Lagacé. 

«Ce que j'entends, c'est bonne direction, notamment concernant les investissements en défense, mais ampleur décevante. Il n'y a pas assez d'argent au goût du Québec.»

Louis Lacroix

Le ministre provincial des Finances, Eric Girard, doit réagir au budget en avant-midi mercredi.

Autres sujets abordés

  • Québec s'attaque à la taille de l'État;
  • Les carottes sont cuites pour la députée Isabelle Poulet;
  • La loi 2 commence à faire beaucoup de mécontents au sein de la CAQ. 

