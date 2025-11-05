 Aller au contenu
Société
Nouveau maire de New York

La stratégie numérique de Zohran Mamdani a fait la différence

par 98.5

Entendu dans

Lagacé le matin

le 5 novembre 2025 07:03

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Frédéric Labelle
Frédéric Labelle
La stratégie numérique de Zohran Mamdani a fait la différence
Zohran Mamdani a été élu maire de New York mardi / The Associated Press

Un vent de changement souffle sur la ville de New York. Zohran Mamdani, un démocrate de 34 ans fortement opposé à Donald Trump, a été élu maire. 

L'homme politique est très populaire sur les réseaux sociaux, ce qui a certainement eu une influence sur sa campagne électorale. 

Écoutez Frédéric Labelle parler de la stratégie numérique de Zohran Mamdani au micro de Patrick Lagacé, mercredi. 

«Si vous voulez faire un jour de la politique et vous êtes dans la trentaine, prenez des notes parce que c'est du solide.»

Frédéric Labelle

