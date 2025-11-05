Nouveau maire de New York

Un vent de changement souffle sur la ville de New York. Zohran Mamdani, un démocrate de 34 ans fortement opposé à Donald Trump, a été élu maire.

L'homme politique est très populaire sur les réseaux sociaux, ce qui a certainement eu une influence sur sa campagne électorale.

Écoutez Frédéric Labelle parler de la stratégie numérique de Zohran Mamdani au micro de Patrick Lagacé, mercredi.