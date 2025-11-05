Nouveau maire de New York

Un vent de changement souffle sur la ville de New York. Zohran Mamdani, un démocrate de 34 ans fortement opposé à Donald Trump, a été élu maire.
L'homme politique est très populaire sur les réseaux sociaux, ce qui a certainement eu une influence sur sa campagne électorale.
Écoutez Frédéric Labelle parler de la stratégie numérique de Zohran Mamdani au micro de Patrick Lagacé, mercredi.
«Si vous voulez faire un jour de la politique et vous êtes dans la trentaine, prenez des notes parce que c'est du solide.»