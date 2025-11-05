Déficit de 78,3 milliards de dollars

Le ministre des Finances François-Philippe Champagne a présenté le premier budget du gouvernement Carney mardi. Le déficit projeté pour 2025-2026 est de 78,3 milliards de dollars.

Que faut-il retenir de ce budget?

Le gouvernement fédéral compte investir principalement dans le logement, la défense et les infrastructures.

Écoutez Patrick Lagacé qui revient sur les grandes lignes du budget Carney lors de son tour d'horizon de l'actualité, mercredi.