Déficit de 78,3 milliards de dollars

Le ministre des Finances François-Philippe Champagne a présenté le premier budget du gouvernement Carney mardi. Le déficit projeté pour 2025-2026 est de 78,3 milliards de dollars.
Que faut-il retenir de ce budget?
Le gouvernement fédéral compte investir principalement dans le logement, la défense et les infrastructures.
Écoutez Patrick Lagacé qui revient sur les grandes lignes du budget Carney lors de son tour d'horizon de l'actualité, mercredi.
«Le constat est assez clair, ce n'est pas un budget générationnel, comme ça été présenté par le ministre François-Philippe Champagne. Et si on pense que le gouvernement va tomber, probablement pas. Les bruits qui émanent d'Ottawa, c'est que les oppositions vont avaler la pilule.»
Autres sujets abordés
- Un député conservateur fait le saut chez les libéraux: le gouvernement est maintenant à deux sièges de la majorité;
- Les impacts de la grève à la STM se font de plus en plus sentir;
- Deux mesures de la loi spéciale sur la rémunération des médecins suspendues;
- Une députée expulsée du caucus de la CAQ;
- Un nouveau maire musulman et démocrate à New York.