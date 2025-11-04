Grève STM: un danger pour la santé?

La grève tournante des employés d'entretien de la STM a ramené le service de transport en commun aux seules heures de pointe, plongeant Montréal dans une crise qui a des conséquences directes et «assez graves» sur la santé et les populations les plus vulnérables, selon la Dre Michelle Houde.

Le Tribunal administratif du travail a autorisé cette grève, jugeant que la santé et la sécurité du public n'étaient pas mises en cause: la Dre Houde conteste cette interprétation restrictive : l'absentéisme est en hausse dans les cliniques de médecine et pédiatriques, et les patients les plus démunis manquent leurs rendez-vous.

Écoutez Dre Michelle Houde, médecin en santé publique et vulgarisatrice médicale, dénoncer les effets négatifs de la grève à la STM, mardi, à La commission avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.