La Fédération médicale étudiante du Québec (FMEQ) demande au tribunal d'enlever certaines dispositions de la Loi 2 qui les empêcherait de faire la grève, de manifester ou de se prononcer sur la loi spéciale.

Les amendes encourues par les individus qui enfreignent la loi s'élèvent de 200$ à 1000$ par jour.

Celles-ci freineraient la fédération étudiante à entamer la grève qu'ils ont voté.

Du côté du gouvernement, leur avocat estime plutôt que la tenue d'une grève brimerait le droit des autres étudiants en médecine qui souhaite assister à leur cours et faire leur stage.

Le juge Pierre Nollet de la Cour supérieure reporte sa décision à jeudi prochain. Il souhaite d'abord entendre le témoignage de la FMSQ.