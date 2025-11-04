 Aller au contenu
Politique provinciale
Cour supérieure

La FMEQ plaide que la loi 2 restreint le droit de grève chez les jeunes médecins

par 98.5

0:00
6:24

Entendu dans

La commission

le 4 novembre 2025 13:02

Avec

Any Guillemette
Any Guillemette
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez

et autres

La FMEQ plaide que la loi 2 restreint le droit de grève chez les jeunes médecins
Any Guillemette / Cogeco Média

La Fédération médicale étudiante du Québec (FMEQ) demande au tribunal d'enlever certaines dispositions de la Loi 2 qui les empêcherait de faire la grève, de manifester ou de se prononcer sur la loi spéciale.

Les amendes encourues par les individus qui enfreignent la loi s'élèvent de 200$ à 1000$ par jour.

Celles-ci freineraient la fédération étudiante à entamer la grève qu'ils ont voté.

Du côté du gouvernement, leur avocat estime plutôt que la tenue d'une grève brimerait le droit des autres étudiants en médecine qui souhaite assister à leur cours et faire leur stage.

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez réagir aux explications rendues par la journaliste Any Guillemette qui était au palais de justice à Montréal.

Le juge Pierre Nollet de la Cour supérieure reporte sa décision à jeudi prochain. Il souhaite d'abord entendre le témoignage de la FMSQ.

