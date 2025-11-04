 Aller au contenu
Politique provinciale
La députée caquiste démissionera-t-elle?

Isabelle Poulet aurait «sondé le terrain» des libéraux, selon Louis Lacroix

par 98.5

0:00
8:57

Entendu dans

La commission

le 4 novembre 2025 12:27

Avec

Louis Lacroix
Louis Lacroix
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez

et autres

Isabelle Poulet aurait «sondé le terrain» des libéraux, selon Louis Lacroix
Louis Lacroix / Cogeco Média

La députée caquiste de Laporte, Isabelle Poulet, aurait «sondé le terrain» du Parti libéral du Québec, d'après le chef du bureau parlementaire à Québec de Cogeco Nouvelles, Louis Lacroix.

L'élue de la CAQ a annulé une conférence de presse mardi matin, qui aurait pu mener à une possible démission.

Isabelle Poulet a expliqué qu'elle rencontrerait le premier ministre François Legault, qui tente de la garder au sein de son caucus.

Le départ potentiel de la députée est lié notamment à son mécontentement face au projet de loi 2 sur la rémunération des médecins.

La députée caquiste de Laporte va-t-elle démissionner ou non?

Écoutez Louis Lacroix, chef du bureau parlementaire à Québec, dévoiler les informations qu'il possède, au micro de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.

«Je n'ai pas l'information à savoir si M. Legault va la retenir, mais je ne serais pas surpris qu'il ne la retienne pas.»

Louis Lacroix, chef du bureau parlementaire à Québec de Cogeco Nouvelles

Louis Lacroix estime qu'Isabelle Poulet pourrait subir un sort similaire à celui du député d'Abitibi-Est, Pierre Dufour, qui s'est fait montrer la porte par M. Legault le mois dernier.

Vous aimerez aussi

«En gros, on n'a pas vendu notre électricité assez cher aux Américains»
Lagacé le matin
«En gros, on n'a pas vendu notre électricité assez cher aux Américains»
0:00
8:02
Les grands projets au cœur des élections municipales
Lagacé le matin
Les grands projets au cœur des élections municipales
0:00
5:33

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
À 23 ans: Jérémy Laplante, plus jeune maire du Québec
Rattrapage
Élection surprise en Gaspésie
À 23 ans: Jérémy Laplante, plus jeune maire du Québec
Après les voleurs du Louvre, les voleurs d'aluminum de Jonquière
Rattrapage
1,5 million de dollars en billettes dérobés
Après les voleurs du Louvre, les voleurs d'aluminum de Jonquière
De plus en plus de dermatologues songent à quitter le public
Rattrapage
Santé
De plus en plus de dermatologues songent à quitter le public
Rémunération des médecins: un problème de «cherry picking»?
Rattrapage
D'après un ancien docteur
Rémunération des médecins: un problème de «cherry picking»?
L'ancien vice-président américain Dick Cheney est mort à l'âge de 84 ans
Rattrapage
La commission
L'ancien vice-président américain Dick Cheney est mort à l'âge de 84 ans
«On ne peut pas attendre les bras croisés», affirme un professeur de physique
Rattrapage
Hausse des coûts d'exportation de l'électricité
«On ne peut pas attendre les bras croisés», affirme un professeur de physique
«On ne peut pas continuer comme ça: c'est impossible» -Luc Ferrandez
Rattrapage
Grève STM: un danger pour la santé?
«On ne peut pas continuer comme ça: c'est impossible» -Luc Ferrandez
La FMEQ plaide que la loi 2 restreint le droit de grève chez les jeunes médecins
Rattrapage
Cour supérieure
La FMEQ plaide que la loi 2 restreint le droit de grève chez les jeunes médecins
Dvorak: «Si on pouvait le kidnapper, Kent Hughes le ferait» -Martin McGuire
Rattrapage
Les Flyers affrontent les Canadiens
Dvorak: «Si on pouvait le kidnapper, Kent Hughes le ferait» -Martin McGuire
Des élections fédérales d'ici Noël? Peu probable, selon Philippe J. Fournier
Rattrapage
Aucun des partis n'en sortirait gagnant
Des élections fédérales d'ici Noël? Peu probable, selon Philippe J. Fournier
Menace de démission de la députée de Laporte: «Ça brasse à la CAQ»
Rattrapage
La commission
Menace de démission de la députée de Laporte: «Ça brasse à la CAQ»
«Beaucoup de produits qui sont fabriqués ici valent la peine d'être considérés»
Rattrapage
PME canadiennes et achat local
«Beaucoup de produits qui sont fabriqués ici valent la peine d'être considérés»
Itinérance: la priorité de Soraya Martinez Ferrada
Rattrapage
Nouvelle équipe municipale à Montréal
Itinérance: la priorité de Soraya Martinez Ferrada
Négociations Carney-Trump: «Il faut faire preuve de patience» -Martine Hébert
Rattrapage
La commission
Négociations Carney-Trump: «Il faut faire preuve de patience» -Martine Hébert