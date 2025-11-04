La députée caquiste démissionera-t-elle?

La députée caquiste de Laporte, Isabelle Poulet, aurait «sondé le terrain» du Parti libéral du Québec, d'après le chef du bureau parlementaire à Québec de Cogeco Nouvelles, Louis Lacroix.

L'élue de la CAQ a annulé une conférence de presse mardi matin, qui aurait pu mener à une possible démission.

Isabelle Poulet a expliqué qu'elle rencontrerait le premier ministre François Legault, qui tente de la garder au sein de son caucus.

Le départ potentiel de la députée est lié notamment à son mécontentement face au projet de loi 2 sur la rémunération des médecins.

La députée caquiste de Laporte va-t-elle démissionner ou non?

Écoutez Louis Lacroix, chef du bureau parlementaire à Québec, dévoiler les informations qu'il possède, au micro de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.