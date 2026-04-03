À 19 ans, Steven Bilodeau mène une véritable croisade pour améliorer les services en santé mentale destinés aux jeunes.

S'inspirant de son expérience personnelle d'anxiété et de TOC, le jeune adulte réclame une commission spéciale sur la santé mentale des jeunes à l’Assemblée nationale. Il demande également un meilleur soutien pour la pair-aidance et une meilleure formation des enseignants.

Écoutez Steven Bilodeau, président et fondateur du Conseil de développement et de recommandation en santé mentale jeunesse du Québec, défendre l'intérêt de sa cause, vendredi midi, à La commission.