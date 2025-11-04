 Aller au contenu
Société
Consommation et dépendance

De la bière «sans alcool», mais alcoolisée: marketing trompeur?

par 98.5

0:00
16:14

Entendu dans

Radio textos

le 4 novembre 2025 12:05

Avec

Jonathan Trudeau
Jonathan Trudeau
Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
De la bière «sans alcool», mais alcoolisée: marketing trompeur?
Les produits sans alcools sont-ils suffisamment bien identifiés sur les tablettes? / Pavelis/ Adobe Stock

Jonathan Trudeau, analyste politique, a partagé son expérience d’achat d’une caisse de bière Corona Extra croyant qu’elle était sans alcool, trompé par un affichage mettant en avant "0,0 %" alors que la bière contenait 4,6 % d’alcool.

Ayant consommé la bière alcoolisée par erreur, il juge que la manœuvre est «éthiquement limite» et «trompeuse». 

Quels sont les risques pour les personnes en sevrage?

Quelle est la responsabilité des commerçants et des fabricants comme Corona d’éviter l’ambiguïté, évoquant la nécessité d’un étiquetage clair pour protéger les populations vulnérables?

Écoutez Jonathan Trudeau, analyste politique et co-animateur de l’émission Trudeau-Landry au FM93, et Anne-Elizabeth Lapointe, directrice générale de la Maison Jean-Lapointe, en discuter à Radio textos, mardi, avec Marie-Eve Tremblay.

«On le sait aujourd'hui, l'alcool, c'est la substance psychoactive qui cause le plus de dommages. Alors, je pense qu'il faut redoubler de prudence et à ce moment-là, vraiment afficher ça beaucoup plus clair pour savoir si je m'en vais acheter une consommation alcoolisée ou non...» 

Anne-Elizabeth Lapointe, directrice générale de la Maison Jean-Lapointe

