Consommation et dépendance

Jonathan Trudeau, analyste politique, a partagé son expérience d’achat d’une caisse de bière Corona Extra croyant qu’elle était sans alcool, trompé par un affichage mettant en avant "0,0 %" alors que la bière contenait 4,6 % d’alcool.

Ayant consommé la bière alcoolisée par erreur, il juge que la manœuvre est «éthiquement limite» et «trompeuse».

Quels sont les risques pour les personnes en sevrage?

Quelle est la responsabilité des commerçants et des fabricants comme Corona d’éviter l’ambiguïté, évoquant la nécessité d’un étiquetage clair pour protéger les populations vulnérables?

Écoutez Jonathan Trudeau, analyste politique et co-animateur de l’émission Trudeau-Landry au FM93, et Anne-Elizabeth Lapointe, directrice générale de la Maison Jean-Lapointe, en discuter à Radio textos, mardi, avec Marie-Eve Tremblay.