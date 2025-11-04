Querelle entre Québec et les médecins

Le bras de fer entre Québec et les fédérations de médecins retient l'attention depuis maintenant plusieurs semaines. Des médecins spécialistes et des omnipraticiens songent à aller pratiquer ailleurs qu'au Québec en raison de l'attitude du gouvernement Legault.

L'adoption sous bâillon de la loi 2, qui vient revoir leur mode de rémunération, a été la goutte de trop pour plusieurs.

Écoutez Paul Arcand commenter la situation au micro de Marie-Eve Tremblay à l'émission Radio Textos, mardi.

Il aborde notamment la manière dont le ministre de la Santé, Christian Dubé, s'adresse aux médecins.