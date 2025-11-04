 Aller au contenu
Société
Querelle entre Québec et les médecins

«L'espèce de ton condescendant» du ministre Christian Dubé dérange

par 98.5

Entendu dans

Radio textos

le 4 novembre 2025 11:10

Avec

Paul Arcand
Paul Arcand
Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay

Le bras de fer entre Québec et les fédérations de médecins retient l'attention depuis maintenant plusieurs semaines. Des médecins spécialistes et des omnipraticiens songent à aller pratiquer ailleurs qu'au Québec en raison de l'attitude du gouvernement Legault. 

L'adoption sous bâillon de la loi 2, qui vient revoir leur mode de rémunération, a été la goutte de trop pour plusieurs. 

Écoutez Paul Arcand commenter la situation au micro de Marie-Eve Tremblay à l'émission Radio Textos, mardi. 

Il aborde notamment la manière dont le ministre de la Santé, Christian Dubé, s'adresse aux médecins.

«Quand tu dis à des médecins, comme Christian Dubé dit actuellement ''Excusez, mais vous n'avez pas compris. Vous ne comprenez pas, laissez-moi vous expliquer la loi''. C'est comme dire ''Si vous êtes contre, c'est parce que vous ne comprenez pas ce que je fais''. [...] Cet espèce de ton condescendant de ''Laissez-moi vous expliquez, vous serez d'accord avec moi...''»

Paul Arcand

Paul Arcand parle également de son nouveau balado Déjouer la maladie: mon doc et moi, dans lequel il met en lumière l'importance de la recherche en santé et surtout comment elle transforme des vies. 

La série comporte cinq épisodes, dont les deux premiers sur le cancer et la santé mentale sont déjà disponibles.

