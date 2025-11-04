 Aller au contenu
Société
Logo d'un gang criminel sur une pierre tombale

Une «publicité» pour les Hells Angels dans un cimetière en Montérégie?

Une «publicité» pour les Hells Angels dans un cimetière en Montérégie?
Les Hells Angels se sont payé une pierre tombale à leur effigie dans un cimetière au Québec. / Darryl Dyck/ La Presse Canadienne

Le cimetière de Saint-Basile-le-Grand en Montérégie abrite depuis peu un important monument des Hells Angels frappé de la tête de mort du gang criminel, selon La Presse.

Le diocèse a affirmé que le monument en question sera retiré, puisqu'il ne se conforme pas aux règles. 

Or, l'Église catholique assure que nous «sommes tous égaux dans la mort». 

Est-ce donc acceptable d'afficher les couleurs de groupes criminels dans un cimetière?

Que peut-on mettre sur une pierre tombale? 

Écoutez Alain Pronkin, chroniqueur en actualité religieuse et Marie-Eve Tremblay, en discuter avec les auditeurs à l'émission Radio textos mardi.

Aux États-Unis comme en Italie, la réflexion est entamée depuis longtemps à ce sujet.

Certains mafieux n'ont d'ailleurs jamais eu droit à des funérailles.

