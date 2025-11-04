Logo d'un gang criminel sur une pierre tombale

Le cimetière de Saint-Basile-le-Grand en Montérégie abrite depuis peu un important monument des Hells Angels frappé de la tête de mort du gang criminel, selon La Presse.

Le diocèse a affirmé que le monument en question sera retiré, puisqu'il ne se conforme pas aux règles.

Or, l'Église catholique assure que nous «sommes tous égaux dans la mort».

Est-ce donc acceptable d'afficher les couleurs de groupes criminels dans un cimetière?

Que peut-on mettre sur une pierre tombale?

Écoutez Alain Pronkin, chroniqueur en actualité religieuse et Marie-Eve Tremblay, en discuter avec les auditeurs à l'émission Radio textos mardi.

Aux États-Unis comme en Italie, la réflexion est entamée depuis longtemps à ce sujet.

Certains mafieux n'ont d'ailleurs jamais eu droit à des funérailles.