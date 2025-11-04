Un monument qui dérange à Saint-Basile-le-Grand

Un important monument des Hells Angels a été érigé dans un cimetière de Saint-Basile-le-Grand en Montérégie.

La Presse explique que l'organisation criminelle possédait déjà un lot à cet endroit depuis des décennies.

Le monument, qui a été érigé récemment et qui est l'un des plus gros sinon le plus gros du cimetière, est frappé du logo des Hells Angels avec la tête de mort.

Sans surprise, la situation dérange. Qui a donné l'autorisation?

Écoutez Vincent Larouche, journaliste à La Presse, parler de cette situation au micro de Patrick Lagacé.