Société
Un monument qui dérange à Saint-Basile-le-Grand

«On fait la promotion des Hells Angels en plein cimetière» -Vincent Larouche

par 98.5

Entendu dans

Lagacé le matin

le 4 novembre 2025 08:07

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
«On fait la promotion des Hells Angels en plein cimetière» -Vincent Larouche
Patrick Lagacé / Cogeco Média

Un important monument des Hells Angels a été érigé dans un cimetière de Saint-Basile-le-Grand en Montérégie. 

La Presse explique que l'organisation criminelle possédait déjà un lot à cet endroit depuis des décennies.

Le monument, qui a été érigé récemment et qui est l'un des plus gros sinon le plus gros du cimetière, est frappé du logo des Hells Angels avec la tête de mort. 

Sans surprise, la situation dérange. Qui a donné l'autorisation?

Écoutez Vincent Larouche, journaliste à La Presse, parler de cette situation au micro de Patrick Lagacé. 

«On s'affiche de façon extrêmement ostentatoire avec un symbole comme ça. On fait la promotion ou la propagande de l'organisation en plein milieu du cimetière. C'est un monument très peu catholique et ça dérange.»

Vincent Larouche

Depuis la publication de La Presse, le diocèse a indiqué au journaliste Vincent Larouche que le monument ne respecte pas les règles et qu'il devra être retiré.

