Des dons pour la Fondation de l'Hôpital juif

L'animatrice et autrice Alexandra Diaz a récemment dévoilé être atteinte d'une rare forme de cancer rare du système immunitaire, soit le lymphome du manteau.

Cette nouvelle a été comme un coup de massue pour elle, qui souligne que son quotidien a été chamboulé du jour au lendemain.

Écoutez l'animatrice et autrice parler de son diagnostic de cancer et de sa façon de contribuer à la recherche au micro de Patrick Lagacé.