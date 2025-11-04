 Aller au contenu
Des dons pour la Fondation de l'Hôpital juif

Atteinte d'un cancer: «Comment ça va? Je ne le sais pas» -Alexandra Diaz

le 4 novembre 2025 09:38

L'animatrice et autrice Alexandra Diaz a récemment dévoilé être atteinte d'une rare forme de cancer rare du système immunitaire, soit le lymphome du manteau. 

Cette nouvelle a été comme un coup de massue pour elle, qui souligne que son quotidien a été chamboulé du jour au lendemain. 

Écoutez l'animatrice et autrice parler de son diagnostic de cancer et de sa façon de contribuer à la recherche au micro de Patrick Lagacé. 

«[Comment je vais?] Je ne le sais pas. Je pense que c'est des montagnes russes de minute en minute. Il y a des moments où j'ai l'impression que c'est la vie comme avant. Il y a d'autres moments, comme maintenant quand mes cheveux ont commencé à tomber...»

Alexandra Diaz

Alexandra Diaz a décidé de contribuer à la recherche à sa façon. Pour chacun de ses livres de recettes vendus, elle versera 1$ à la Fondation de l'Hôpital juif de Montréal.

