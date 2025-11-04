Une bonne ressource dans certains cas

Une rumeur circulait récemment, affirmant que ChatGPT ne pouvait plus donner de conseils médicaux ou juridiques.

Or, cette rumeur était une interprétation erronée d'une modification de clause d'OpenAI.

La nouvelle clause stipulait que les services d'OpenAI ne pouvaient être utilisés pour des services nécessitant un diplôme, tels que des conseils juridiques ou médicaux.

Écoutez le chroniqueur réseaux sociaux Frédéric Labelle commenter le tout, mardi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Le responsable de l'intelligence artificielle chez OpenAI a dû intervenir publiquement pour clarifier la situation. L'outil n'est pas un substitut à un professionnel diplômé, mais il peut être une ressource pour aider les gens à comprendre l'information.

La chroniqueuse Catherine Brisson, qui participe à la conversation, a d'ailleurs confirmé avoir testé l'outil en y téléversant l'image d'un problème de santé, et l'outil a donné exactement le même diagnostic que son médecin de famille.